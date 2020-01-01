Токеномика на XCAD Network (XCAD) Открийте ключова информация за XCAD Network (XCAD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за XCAD Network (XCAD) XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators. Официален уебсайт: https://xcadnetwork.com/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/AHcxvCP5se2DiqfcXwBz8i7WygwWJdd8f9S9t6nd4YsQ Купете XCAD сега!

Токеномика и анализ на цената за XCAD Network (XCAD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за XCAD Network (XCAD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 47.73M $ 47.73M $ 47.73M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 9.10628 $ 9.10628 $ 9.10628 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.027238932577182195 $ 0.027238932577182195 $ 0.027238932577182195 Текуща цена: $ 0.0292 $ 0.0292 $ 0.0292 Научете повече за цената на XCAD Network (XCAD)

Токеномика на XCAD Network (XCAD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на XCAD Network (XCAD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XCAD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XCAD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XCAD, разгледайте цената в реално време на токените XCAD!

История на цените на XCAD Network (XCAD) Анализирането на историята на цените на XCAD помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на XCAD сега!

Прогноза за цената за XCAD Искате ли да знаете какъв път може да поеме XCAD? Нашата страница за прогноза за цената XCAD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените XCAD сега!

