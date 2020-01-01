Токеномика на Avalaunch (XAVA) Открийте ключова информация за Avalaunch (XAVA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Avalaunch (XAVA) Avalaunch is a launchpad powered by the Avalanche platform, allowing new and innovative projects to seamlessly prepare for launch with an emphasis on fair and broad distribution. With its values deeply rooted in the early Avalanche community, we are able to offer projects confident, informed users who are aligned with the long-term goals of the rapidly expanding application ecosystem. Официален уебсайт: https://avalaunch.app Изследовател на блокове: https://cchain.explorer.avax.network/address/0xd1c3f94DE7e5B45fa4eDBBA472491a9f4B166FC4/ Купете XAVA сега!

Токеномика и анализ на цената за Avalaunch (XAVA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Avalaunch (XAVA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 28.19M $ 28.19M $ 28.19M Рекорд за всички времена: $ 20.7 $ 20.7 $ 20.7 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.1386760254658109 $ 0.1386760254658109 $ 0.1386760254658109 Текуща цена: $ 0.2819 $ 0.2819 $ 0.2819 Научете повече за цената на Avalaunch (XAVA)

Токеномика на Avalaunch (XAVA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Avalaunch (XAVA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XAVA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XAVA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XAVA, разгледайте цената в реално време на токените XAVA!

История на цените на Avalaunch (XAVA) Анализирането на историята на цените на XAVA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на XAVA сега!

Прогноза за цената за XAVA Искате ли да знаете какъв път може да поеме XAVA? Нашата страница за прогноза за цената XAVA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените XAVA сега!

