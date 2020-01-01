Токеномика на Tether Gold (XAUT) Открийте ключова информация за Tether Gold (XAUT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Tether Gold (XAUT) XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility. Официален уебсайт: https://gold.tether.to/ Бяла книга: https://gold.tether.to/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x68749665FF8D2d112Fa859AA293F07A622782F38 Купете XAUT сега!

Токеномика и анализ на цената за Tether Gold (XAUT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Tether Gold (XAUT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 833.86M $ 833.86M $ 833.86M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 246.52K $ 246.52K $ 246.52K FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 3,529.97 $ 3,529.97 $ 3,529.97 Най-ниска стойност за целия период: $ 1,408.88233399 $ 1,408.88233399 $ 1,408.88233399 Текуща цена: $ 3,382.49 $ 3,382.49 $ 3,382.49 Научете повече за цената на Tether Gold (XAUT)

Токеномика на Tether Gold (XAUT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Tether Gold (XAUT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XAUT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XAUT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XAUT, разгледайте цената в реално време на токените XAUT!

История на цените на Tether Gold (XAUT) Анализирането на историята на цените на XAUT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на XAUT сега!

Прогноза за цената за XAUT Искате ли да знаете какъв път може да поеме XAUT? Нашата страница за прогноза за цената XAUT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените XAUT сега!

