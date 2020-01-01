Токеномика на Arcana Network (XAR) Открийте ключова информация за Arcana Network (XAR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Arcana Network (XAR) Arcana Network is a modular L1 powering chain abstractions and intents. Arcana helps developers significantly improve user experience in Web3. XAR is the native utility token used to ensure economic security of the chain, payments and project governance. Официален уебсайт: https://arcana.network/ Бяла книга: https://docs.arcana.network/ Изследовател на блокове: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x5027Fc44a7Ba114B8f494B1e4970900C6652FEDF Купете XAR сега!

Токеномика и анализ на цената за Arcana Network (XAR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Arcana Network (XAR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 421.19M $ 421.19M $ 421.19M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.17M $ 3.17M $ 3.17M Рекорд за всички времена: $ 0.4052 $ 0.4052 $ 0.4052 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002340346940777031 $ 0.002340346940777031 $ 0.002340346940777031 Текуща цена: $ 0.003168 $ 0.003168 $ 0.003168 Научете повече за цената на Arcana Network (XAR)

Токеномика на Arcana Network (XAR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Arcana Network (XAR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XAR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XAR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XAR, разгледайте цената в реално време на токените XAR!

