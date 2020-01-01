Токеномика на Xai (XAI) Открийте ключова информация за Xai (XAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Xai (XAI) Xai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets. Официален уебсайт: https://xai.games/ Бяла книга: https://xai-foundation.gitbook.io/xai-network/xai-blockchain/welcome-to-xai Изследовател на блокове: https://arbiscan.io/token/0x4Cb9a7AE498CEDcBb5EAe9f25736aE7d428C9D66 Купете XAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Xai (XAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Xai (XAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 88.84M $ 88.84M $ 88.84M Общо предлагане: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Циркулиращо предлагане: $ 1.70B $ 1.70B $ 1.70B FDV (оценка при пълна реализация): $ 130.43M $ 130.43M $ 130.43M Рекорд за всички времена: $ 1.6337 $ 1.6337 $ 1.6337 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.03866533668546428 $ 0.03866533668546428 $ 0.03866533668546428 Текуща цена: $ 0.05217 $ 0.05217 $ 0.05217 Научете повече за цената на Xai (XAI)

Токеномика на Xai (XAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Xai (XAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XAI, разгледайте цената в реално време на токените XAI!

Как да купя XAI Интересувате се да добавите Xai (XAI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на XAI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия.

История на цените на Xai (XAI) Анализирането на историята на цените на XAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на XAI сега!

Прогноза за цената за XAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме XAI? Нашата страница за прогноза за цената XAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените XAI сега!

