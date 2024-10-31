Токеномика на Tales X (X)
Информация за Tales X (X)
A decentralized retail platform for content and real products, driven by a token incentive model.
Токеномика и анализ на цената за Tales X (X)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Tales X (X), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Задълбочена структура на токените на Tales X (X)
Разгледайте по-задълбочено как се издават, разпределят и отключват токените X. В този раздел се поставят акценти върху ключови аспекти на икономическата структура на токена: използваемост, стимули и придобиване.
X Empire’s token economics are designed to incentivize community participation, ensure fair distribution, and support long-term ecosystem growth. Below is a comprehensive breakdown of the key mechanisms, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking schedules.
Token Issuance Mechanism
- Token Name: X Empire (X)
- Total Supply: 690,000,000,000 X
- Initial Circulating Supply: 517,500,000,000 X
- Launchpool Allocation: 2,939,400,000 X
Tokens are issued through a combination of airdrops, launchpool events, and community engagement programs. The Token Generation Event (TGE) was scheduled for late October 2024, marking the official launch and initial distribution.
Allocation Mechanism
Allocation Breakdown
|Category
|Percentage of Total Supply
|Notes
|Initial Coin Offering (ICO)
|33%
|Largest immediate allocation, unlocked at TGE
|Community & Ecosystem Initiatives
|24%
|For ecosystem growth and community rewards
|Existing Investors
|13%
|Gradual vesting, long-term commitment
|Team
|20%
|Standard vesting, incentivizes long-term contribution
|Ecosystem Fund
|2.4%
|For partnerships and ecosystem development
|Livestreaming
|3%
|Marketing and platform promotion
|Foundation
|2%
|For sustainability and long-term planning
|Liquidity & Exchanges
|2.6%
|For exchange listings and liquidity
- Community Airdrop: 75% of the total supply is ultimately allocated to the community, with an additional 34.5 billion X tokens added during the “Chill Phase” to enhance player rewards.
Usage and Incentive Mechanism
- In-Game Utility: X tokens are used within the X Empire game for character upgrades, participation in business-themed challenges, and NFT avatar creation.
- Airdrop Participation: Users can earn X tokens by participating in launchpool events and locking BTC or ETH in designated pools.
- Holder Incentives: The "$X Holder Status" program rewards users who hold X tokens in their wallets for at least 30 days with exclusive benefits and partner airdrops.
- Community Engagement: Additional tokens are distributed through new app features (e.g., the "Feed" app) to drive demand and engagement.
Locking Mechanism
Launchpool Locking Pools
|Pool
|Total X Airdrop
|Max Lock (VIP1-7)
|Max Lock (VIP0)
|Min Lock
|Distribution Mechanism
|BTC Pool
|1,469,700,000 X
|2 BTC
|0.5 BTC
|0.0001 BTC
|Proportional to user’s locked BTC
|ETH Pool
|1,469,700,000 X
|15 ETH
|10 ETH
|0.002 ETH
|Proportional to user’s locked ETH
- Distribution: Airdrops from locking pools are distributed hourly based on the user’s locked volume, with hourly snapshots taken for accuracy.
Unlocking Time and Vesting Schedule
- Unlocking Schedule: Tokens are unlocked in phases, following a linear or staggered release from July 2025 to July 2029.
- Vesting: Team and investor allocations are subject to gradual vesting to prevent large token dumps and ensure long-term alignment.
- Community & Ecosystem: These allocations are unlocked progressively to support ongoing development and engagement.
- By 2029: 100% of the total token supply will be unlocked.
Unlocking Visualization (Summary)
- Initial Coin Offering (33%): Immediate release at TGE.
- Team, Investors, Foundation, Ecosystem: Gradual unlocking over four years.
- Community & Ecosystem Initiatives: Prioritized for early and ongoing distribution.
Additional Notes
- NFT-to-X Token Conversion: There was a specific window (ending October 31, 2024) for converting NFT vouchers to X tokens, with on-chain withdrawals enabled for efficiency.
- Optional “Chill Phase”: Players could opt in to earn an extra 5% of tokens, with all characters reset to maintain competitiveness.
Summary Table: Key Token Economics
|Mechanism
|Details
|Issuance
|TGE, airdrops, launchpool, NFT conversion
|Allocation
|ICO, community, team, investors, ecosystem, foundation, liquidity
|Usage
|In-game utility, NFT creation, airdrops, holder rewards, community engagement
|Incentives
|Holder status, partner airdrops, exclusive benefits, new app features
|Locking
|BTC/ETH pools, hourly snapshots, proportional airdrop distribution
|Unlocking
|Linear/staggered release, full unlock by 2029, vesting for team/investors
In conclusion:
X Empire’s token economics are structured to reward active participation, foster long-term commitment, and support sustainable ecosystem growth. The mechanisms for issuance, allocation, usage, and unlocking are designed to balance immediate engagement with gradual, responsible token release, minimizing risks of sudden supply shocks and aligning incentives across all stakeholders.
Токеномика на Tales X (X): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Tales X (X) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой X токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой X токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на X, разгледайте цената в реално време на токените X!
История на цените на Tales X (X)
Анализирането на историята на цените на X помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.
Прогноза за цената за X
Искате ли да знаете какъв път може да поеме X? Нашата страница за прогноза за цената X съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.