Токеномика на WEEX Token (WXT) Открийте ключова информация за WEEX Token (WXT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

WXT is the native token introduced by WEEX Global, operating on the ERC-20 standard protocol. Designed as a cornerstone of the WEEX ecosystem, WXT serves as a dynamic incentive mechanism, rewarding partners, contributors, pioneers, and active members of the WEEX exchange community.

Токеномика и анализ на цената за WEEX Token (WXT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за WEEX Token (WXT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.037755 $ 0.037755 $ 0.037755 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01076131063143907 $ 0.01076131063143907 $ 0.01076131063143907 Текуща цена: $ 0.032944 $ 0.032944 $ 0.032944 Научете повече за цената на WEEX Token (WXT)

Токеномика на WEEX Token (WXT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на WEEX Token (WXT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WXT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WXT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WXT, разгледайте цената в реално време на токените WXT!

Как да купя WXT Интересувате се да добавите WEEX Token (WXT) към портфейла си?

История на цените на WEEX Token (WXT) Анализирането на историята на цените на WXT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на WXT сега!

Прогноза за цената за WXT Искате ли да знаете какъв път може да поеме WXT? Нашата страница за прогноза за цената WXT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WXT сега!

