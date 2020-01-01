Токеномика на Waltonchain Autonomy (WTA) Открийте ключова информация за Waltonchain Autonomy (WTA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Waltonchain Autonomy (WTA) WTA Smart Chain is based on the Waltonchain mainnet and represents a smart PoW ecology that is fully consistent with Waltonchain's algorithm and shares Waltonchain's hash power. Waltonchain mainnet uses data attributes to extract hash fingerprints or index storage. In subsequent data searches, the required data can be quickly found using our cross-chain indexing mechanism, while data authenticity can be quickly verified through cross-chain data. Официален уебсайт: https://www.waltonchain.org/#/en Бяла книга: https://www.waltonchain.org/#/en/wta/greenPaper Изследовател на блокове: https://wta.waltonchain.pro/#/home

Токеномика и анализ на цената за Waltonchain Autonomy (WTA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Waltonchain Autonomy (WTA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.019 $ 0.019 $ 0.019 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.0001124 $ 0.0001124 $ 0.0001124 Научете повече за цената на Waltonchain Autonomy (WTA)

Токеномика на Waltonchain Autonomy (WTA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Waltonchain Autonomy (WTA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WTA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WTA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WTA, разгледайте цената в реално време на токените WTA!

Как да купя WTA

История на цените на Waltonchain Autonomy (WTA) Анализирането на историята на цените на WTA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на WTA сега!

Прогноза за цената за WTA Искате ли да знаете какъв път може да поеме WTA? Нашата страница за прогноза за цената WTA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WTA сега!

