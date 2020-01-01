Токеномика на Wall Street Memes (WSM) Открийте ключова информация за Wall Street Memes (WSM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Wall Street Memes (WSM) Born out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet's triumph over rampant capitalism. Официален уебсайт: https://wallstmemes.com/en/ Бяла книга: https://wallstmemes.com/assets/documents/Whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x62694D43Ccb9B64e76e38385d15e325c7712A735

Токеномика и анализ на цената за Wall Street Memes (WSM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wall Street Memes (WSM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Общо предлагане: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.88B $ 1.88B $ 1.88B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Рекорд за всички времена: $ 0.07977 $ 0.07977 $ 0.07977 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000384323782852664 $ 0.000384323782852664 $ 0.000384323782852664 Текуща цена: $ 0.0005706 $ 0.0005706 $ 0.0005706

Токеномика на Wall Street Memes (WSM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wall Street Memes (WSM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WSM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WSM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WSM, разгледайте цената в реално време на токените WSM!

Как да купя WSM Интересувате се да добавите Wall Street Memes (WSM) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на WSM, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.

История на цените на Wall Street Memes (WSM) Анализирането на историята на цените на WSM помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за WSM Искате ли да знаете какъв път може да поеме WSM? Нашата страница за прогноза за цената WSM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

