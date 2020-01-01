Токеномика на WeSendit (WSI) Открийте ключова информация за WeSendit (WSI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за WeSendit (WSI) WeSendit is the first Web3 file transfer & storage service aggregator platform that connects the people, businesses and data of today with the Web3 world of tomorrow. Its service includes but not limited to decentralized file storage solutions, end-to-end file encryption transfers, branding services and paid downloadable links. The WeSendit token isn’t just a cryptocurrency; it’s a utility key to unlock a world of advantages within the Web3 ecosystem. Официален уебсайт: https://wesendit.io Бяла книга: https://docsend.com/view/p6nvtkkgrim59tw7 Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x837A130aED114300Bab4f9f1F4f500682f7efd48 Купете WSI сега!

Токеномика и анализ на цената за WeSendit (WSI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за WeSendit (WSI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 874.35K $ 874.35K $ 874.35K Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 793.42M $ 793.42M $ 793.42M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.06667 $ 0.06667 $ 0.06667 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001069866883206302 $ 0.001069866883206302 $ 0.001069866883206302 Текуща цена: $ 0.001102 $ 0.001102 $ 0.001102 Научете повече за цената на WeSendit (WSI)

Токеномика на WeSendit (WSI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на WeSendit (WSI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WSI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WSI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WSI, разгледайте цената в реално време на токените WSI!

История на цените на WeSendit (WSI) Анализирането на историята на цените на WSI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на WSI сега!

Прогноза за цената за WSI Искате ли да знаете какъв път може да поеме WSI? Нашата страница за прогноза за цената WSI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WSI сега!

