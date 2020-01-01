Токеномика на Wisdomise AI (WSDM) Открийте ключова информация за Wisdomise AI (WSDM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Wisdomise AI (WSDM) Wisdomise is an all-in-one, AI-powered platform offering users curated intelligence and exposure to investment opportunities in digital assets and later other financial markets. Официален уебсайт: https://wisdomise.com/ Бяла книга: https://docsend.com/view/k79imdvkjbgum7f3 Изследовател на блокове: https://polygonscan.com/token/0x5F2F8818002dc64753daeDF4A6CB2CcB757CD220 Купете WSDM сега!

Токеномика и анализ на цената за Wisdomise AI (WSDM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wisdomise AI (WSDM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 856.48K $ 856.48K $ 856.48K Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 516.26M $ 516.26M $ 516.26M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.159 $ 0.159 $ 0.159 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001343089104395042 $ 0.001343089104395042 $ 0.001343089104395042 Текуща цена: $ 0.001659 $ 0.001659 $ 0.001659 Научете повече за цената на Wisdomise AI (WSDM)

Токеномика на Wisdomise AI (WSDM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wisdomise AI (WSDM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WSDM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WSDM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WSDM, разгледайте цената в реално време на токените WSDM!

Как да купя WSDM Интересувате се да добавите Wisdomise AI (WSDM) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на WSDM, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате WSDM в MEXC сега!

История на цените на Wisdomise AI (WSDM) Анализирането на историята на цените на WSDM помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на WSDM сега!

Прогноза за цената за WSDM Искате ли да знаете какъв път може да поеме WSDM? Нашата страница за прогноза за цената WSDM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WSDM сега!

