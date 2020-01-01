Токеномика на NFT Worlds (WRLD) Открийте ключова информация за NFT Worlds (WRLD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за NFT Worlds (WRLD) NFT Worlds are a collection of non-fungible tokens (NFTs) living on the Ethereum blockchain. Each NFT World is an explorable, limitless world that can be built into anything you can imagine.NFT Worlds are Minecraft compatible, massively multiplayer, will have developer APIs, are decentralized, and more. Официален уебсайт: https://www.nftworlds.com/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xd5d86fc8d5c0ea1ac1ac5dfab6e529c9967a45e9 Купете WRLD сега!

Токеномика и анализ на цената за NFT Worlds (WRLD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за NFT Worlds (WRLD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.64M $ 5.64M $ 5.64M Общо предлагане: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Циркулиращо предлагане: $ 712.09M $ 712.09M $ 712.09M FDV (оценка при пълна реализация): $ 39.61M $ 39.61M $ 39.61M Рекорд за всички времена: $ 0.6322 $ 0.6322 $ 0.6322 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.003959094157738242 $ 0.003959094157738242 $ 0.003959094157738242 Текуща цена: $ 0.007922 $ 0.007922 $ 0.007922 Научете повече за цената на NFT Worlds (WRLD)

Токеномика на NFT Worlds (WRLD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на NFT Worlds (WRLD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WRLD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WRLD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WRLD, разгледайте цената в реално време на токените WRLD!

Как да купя WRLD Интересувате се да добавите NFT Worlds (WRLD) към портфейла си?

История на цените на NFT Worlds (WRLD) Анализирането на историята на цените на WRLD помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на WRLD сега!

Прогноза за цената за WRLD Искате ли да знаете какъв път може да поеме WRLD? Нашата страница за прогноза за цената WRLD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WRLD сега!

