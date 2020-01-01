Токеномика на NFT Workx (WRKX) Открийте ключова информация за NFT Workx (WRKX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за NFT Workx (WRKX) The NFT Workx mission is to Onboard Millions of Users into Web3, via the Power of eCommerce, Digital Collectibles & Loyalty Официален уебсайт: https://www.web3workx.com Бяла книга: https://whitepaper.web3workx.com/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x6ad0b271f4b3d7651ae9947a18bae29ca20d83eb Купете WRKX сега!

Токеномика и анализ на цената за NFT Workx (WRKX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за NFT Workx (WRKX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 Общо предлагане: -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): -- Рекорд за всички времена: $ 0.032839 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002014299939140483 Текуща цена: $ 0.004962 Научете повече за цената на NFT Workx (WRKX)

Токеномика на NFT Workx (WRKX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на NFT Workx (WRKX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WRKX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WRKX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WRKX, разгледайте цената в реално време на токените WRKX!

Как да купя WRKX Интересувате се да добавите NFT Workx (WRKX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на WRKX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате WRKX в MEXC сега!

История на цените на NFT Workx (WRKX) Анализирането на историята на цените на WRKX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на WRKX сега!

Прогноза за цената за WRKX Искате ли да знаете какъв път може да поеме WRKX? Нашата страница за прогноза за цената WRKX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WRKX сега!

