Токеномика на Wootrade Network (WOO) Открийте ключова информация за Wootrade Network (WOO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Wootrade Network (WOO) Wootrade is incubated by the top quantitative fund Kronos Research, which aims to solve the pain points of the diversified liquidity of the cryptocurrency market, and provides sufficient trading depth for users such as exchanges, wallets, and trading institutions with zero fees. At present, Wootrade products have been in operation for nearly one year and have been upgraded to version 2.0. There are more than 10 exchanges and trading institutions connected, including Gate.io, hoo.com, MXC, Oneboat Capital, Genesis Block, etc. A total of over 65,000 end users have used its trading depth through the exchanges cooperating with Wootrade. Официален уебсайт: https://woo.org Бяла книга: https://learn.woo.org Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x4691937a7508860f876c9c0a2a617e7d9e945d4b Купете WOO сега!

Токеномика и анализ на цената за Wootrade Network (WOO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wootrade Network (WOO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 147.51M $ 147.51M $ 147.51M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 1.91B $ 1.91B $ 1.91B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 1.79349 $ 1.79349 $ 1.79349 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.07734 $ 0.07734 $ 0.07734 Научете повече за цената на Wootrade Network (WOO)

Токеномика на Wootrade Network (WOO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wootrade Network (WOO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WOO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WOO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WOO, разгледайте цената в реално време на токените WOO!

Как да купя WOO Интересувате се да добавите Wootrade Network (WOO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на WOO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия.

История на цените на Wootrade Network (WOO) Анализирането на историята на цените на WOO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на WOO сега!

Прогноза за цената за WOO Искате ли да знаете какъв път може да поеме WOO? Нашата страница за прогноза за цената WOO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WOO сега!

