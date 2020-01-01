Токеномика на Wombat Exchange (WOM) Открийте ключова информация за Wombat Exchange (WOM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Wombat Exchange (WOM) Wombat Exchange is a multi-chain stable swap built natively on the BNB Chain. Wombat adopts the concepts of asset-liability management and coverage ratio, enabling various stablecoins to be swapped at minimal slippage and the ability to single-stake stablecoins for sustainable yield. Официален уебсайт: https://wombat.exchange Бяла книга: https://www.wombat.exchange/Wombat_Whitepaper_Public.pdf Изследовател на блокове: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xc0B314a8c08637685Fc3daFC477b92028c540CFB Купете WOM сега!

Токеномика и анализ на цената за Wombat Exchange (WOM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wombat Exchange (WOM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 187.23K Общо предлагане: -- Циркулиращо предлагане: $ 58.53M FDV (оценка при пълна реализация): -- Рекорд за всички времена: $ 0.2298 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002555578068257099 Текуща цена: $ 0.003199

Токеномика на Wombat Exchange (WOM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wombat Exchange (WOM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WOM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WOM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WOM, разгледайте цената в реално време на токените WOM!

История на цените на Wombat Exchange (WOM) Анализирането на историята на цените на WOM помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на WOM сега!

Прогноза за цената за WOM Искате ли да знаете какъв път може да поеме WOM? Нашата страница за прогноза за цената WOM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WOM сега!

