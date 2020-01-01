Токеномика на Landwolf (WOLF) Открийте ключова информация за Landwolf (WOLF), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Landwolf (WOLF) Landwolf is the epitome of Alpha Wolf, the leader of the pack. Not even the highest mountain, the coldest terrain, the darkest forest or fastest prey can stand in the way of the Avalanche Chain mascot. Landwolf was created by Matt Furie as part of the Boy's Club, which stars the characters Pepe, Landwolf, Brett and Andy. This is the Wolf of Crypto. Официален уебсайт: https://www.landwolfavax.com/ Изследовател на блокове: https://snowtrace.io/token/0x4f94b8aef08c92fefe416af073f1df1e284438ec Купете WOLF сега!

Токеномика и анализ на цената за Landwolf (WOLF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Landwolf (WOLF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 690.00B $ 690.00B $ 690.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Рекорд за всички времена: $ 0.000085499 $ 0.000085499 $ 0.000085499 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000003309722429 $ 0.000000003309722429 $ 0.000000003309722429 Текуща цена: $ 0.000002359 $ 0.000002359 $ 0.000002359 Научете повече за цената на Landwolf (WOLF)

Токеномика на Landwolf (WOLF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Landwolf (WOLF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WOLF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WOLF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WOLF, разгледайте цената в реално време на токените WOLF!

Как да купя WOLF Интересувате се да добавите Landwolf (WOLF) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на WOLF, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате WOLF в MEXC сега!

История на цените на Landwolf (WOLF) Анализирането на историята на цените на WOLF помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на WOLF сега!

Прогноза за цената за WOLF Искате ли да знаете какъв път може да поеме WOLF? Нашата страница за прогноза за цената WOLF съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WOLF сега!

