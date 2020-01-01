Токеномика на Wojak (WOJAK) Открийте ключова информация за Wojak (WOJAK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Wojak (WOJAK) WOJAK е меме криптовалута. Официален уебсайт: https://linktr.ee/wojaketh Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/6bn6rKWbTRAQwizwqEfcmpAtoAMnqzfG7F8DYMK5reYn Купете WOJAK сега!

Токеномика и анализ на цената за Wojak (WOJAK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wojak (WOJAK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 25.24M $ 25.24M $ 25.24M Общо предлагане: $ 69.42B $ 69.42B $ 69.42B Циркулиращо предлагане: $ 69.40B $ 69.40B $ 69.40B FDV (оценка при пълна реализация): $ 25.25M $ 25.25M $ 25.25M Рекорд за всички времена: $ 0.0021 $ 0.0021 $ 0.0021 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000002963817788091 $ 0.000002963817788091 $ 0.000002963817788091 Текуща цена: $ 0.00036368 $ 0.00036368 $ 0.00036368 Научете повече за цената на Wojak (WOJAK)

Токеномика на Wojak (WOJAK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wojak (WOJAK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WOJAK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WOJAK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WOJAK, разгледайте цената в реално време на токените WOJAK!

Как да купя WOJAK Интересувате се да добавите Wojak (WOJAK) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на WOJAK, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате WOJAK в MEXC сега!

История на цените на Wojak (WOJAK) Анализирането на историята на цените на WOJAK помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на WOJAK сега!

Прогноза за цената за WOJAK Искате ли да знаете какъв път може да поеме WOJAK? Нашата страница за прогноза за цената WOJAK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WOJAK сега!

