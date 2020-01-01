Токеномика на World of Dypians (WOD) Открийте ключова информация за World of Dypians (WOD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за World of Dypians (WOD) World of Dypians is a revolutionary MMORPG available on Epic Games, set in a connected virtual world, featuring advanced AI, stunning graphics, and immersive gameplay. It is a dynamic gaming ecosystem that merges DeFi, NFTs, Gaming, and AI into a single immersive experience. Официален уебсайт: https://www.worldofdypians.com/ Бяла книга: https://docs.google.com/document/d/1Bs2LteaZZDb9_4QK-e4-8KPSYA6oYfQ6/edit Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xb994882a1b9bd98A71Dd6ea5F61577c42848B0E8 Купете WOD сега!

Токеномика и анализ на цената за World of Dypians (WOD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за World of Dypians (WOD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 14.89M $ 14.89M $ 14.89M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 248.10M $ 248.10M $ 248.10M FDV (оценка при пълна реализация): $ 60.01M $ 60.01M $ 60.01M Рекорд за всички времена: $ 0.3123 $ 0.3123 $ 0.3123 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.04518352879657148 $ 0.04518352879657148 $ 0.04518352879657148 Текуща цена: $ 0.06001 $ 0.06001 $ 0.06001 Научете повече за цената на World of Dypians (WOD)

Токеномика на World of Dypians (WOD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на World of Dypians (WOD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WOD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WOD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WOD, разгледайте цената в реално време на токените WOD!

Как да купя WOD Интересувате се да добавите World of Dypians (WOD) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на WOD, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате WOD в MEXC сега!

История на цените на World of Dypians (WOD) Анализирането на историята на цените на WOD помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на WOD сега!

Прогноза за цената за WOD Искате ли да знаете какъв път може да поеме WOD? Нашата страница за прогноза за цената WOD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WOD сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!