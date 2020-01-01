Токеномика на Winnerz (WNZ) Открийте ключова информация за Winnerz (WNZ), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Winnerz (WNZ) Winnerz is a blockchain sport platform and ecosystem that encompasses wide range of sports, and benefits all participants including users, sports players, and suppliers. Winnerz also runs offline sports center franchises and competitions as well. Therefore, It can be said Winnerz is the online & offline operator utilizing blockchain. Официален уебсайт: https://en.winnerz.win/ Бяла книга: https://winnerz.win/asset/whitepaper/WINNERZ_whitepaper_en.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x02795795196f563fdafce8dd97fca4871ded51c3 Купете WNZ сега!

Токеномика и анализ на цената за Winnerz (WNZ) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Winnerz (WNZ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 211.49K $ 211.49K $ 211.49K Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 213.63M $ 213.63M $ 213.63M FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.90M $ 9.90M $ 9.90M Рекорд за всички времена: $ 0.0673 $ 0.0673 $ 0.0673 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000960047710637145 $ 0.000960047710637145 $ 0.000960047710637145 Текуща цена: $ 0.00099 $ 0.00099 $ 0.00099 Научете повече за цената на Winnerz (WNZ)

Токеномика на Winnerz (WNZ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Winnerz (WNZ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WNZ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WNZ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WNZ, разгледайте цената в реално време на токените WNZ!

