Информация за wNXM (WNXM) Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They’ve used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance. Официален уебсайт: https://nexusmutual.io/ Бяла книга: https://nexusmutual.gitbook.io/docs/welcome/overview Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x0d438f3b5175bebc262bf23753c1e53d03432bde Купете WNXM сега!

Токеномика и анализ на цената за wNXM (WNXM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за wNXM (WNXM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 54.03M $ 54.03M $ 54.03M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 616.39K $ 616.39K $ 616.39K FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 449.5 $ 449.5 $ 449.5 Най-ниска стойност за целия период: $ 7.823164130047671 $ 7.823164130047671 $ 7.823164130047671 Текуща цена: $ 87.65 $ 87.65 $ 87.65 Научете повече за цената на wNXM (WNXM)

Токеномика на wNXM (WNXM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на wNXM (WNXM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WNXM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WNXM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WNXM, разгледайте цената в реално време на токените WNXM!

История на цените на wNXM (WNXM) Анализирането на историята на цените на WNXM помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на WNXM сега!

Прогноза за цената за WNXM Искате ли да знаете какъв път може да поеме WNXM? Нашата страница за прогноза за цената WNXM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WNXM сега!

