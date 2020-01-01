Токеномика на The Winkyverse (WNK) Открийте ключова информация за The Winkyverse (WNK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за The Winkyverse (WNK) The WinkyVerse is the first global education game that stimulate children’s cognitive abilities, skills, knowledge and social interaction. Официален уебсайт: https://www.winkyverse.io/ Бяла книга: https://winkyverse.gitbook.io/winkyverse/introduction/welcome Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0xbF82115918A88E2120C0f73d99CCd8f95c301B59 Купете WNK сега!

Токеномика и анализ на цената за The Winkyverse (WNK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за The Winkyverse (WNK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 601.88K $ 601.88K $ 601.88K Общо предлагане: $ 6.50B $ 6.50B $ 6.50B Циркулиращо предлагане: $ 5.50B $ 5.50B $ 5.50B FDV (оценка при пълна реализация): $ 711.75K $ 711.75K $ 711.75K Рекорд за всички времена: $ 0.0249 $ 0.0249 $ 0.0249 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000097017616419719 $ 0.000097017616419719 $ 0.000097017616419719 Текуща цена: $ 0.0001095 $ 0.0001095 $ 0.0001095 Научете повече за цената на The Winkyverse (WNK)

Токеномика на The Winkyverse (WNK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на The Winkyverse (WNK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WNK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WNK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WNK, разгледайте цената в реално време на токените WNK!

Как да купя WNK Интересувате се да добавите The Winkyverse (WNK) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на WNK, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате WNK в MEXC сега!

История на цените на The Winkyverse (WNK) Анализирането на историята на цените на WNK помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на WNK сега!

Прогноза за цената за WNK Искате ли да знаете какъв път може да поеме WNK? Нашата страница за прогноза за цената WNK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WNK сега!

