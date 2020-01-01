Токеномика на Nine Chronicles (WNCG) Открийте ключова информация за Nine Chronicles (WNCG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Nine Chronicles (WNCG) Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG). Официален уебсайт: https://nine-chronicles.com/ Бяла книга: https://gold.nine-chronicles.com/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xf203Ca1769ca8e9e8FE1DA9D147DB68B6c919817 Купете WNCG сега!

Токеномика и анализ на цената за Nine Chronicles (WNCG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nine Chronicles (WNCG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.41M $ 10.41M $ 10.41M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 525.98M $ 525.98M $ 525.98M FDV (оценка при пълна реализация): $ 19.80M $ 19.80M $ 19.80M Рекорд за всички времена: $ 4.4157 $ 4.4157 $ 4.4157 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.016919518461443125 $ 0.016919518461443125 $ 0.016919518461443125 Текуща цена: $ 0.0198 $ 0.0198 $ 0.0198 Научете повече за цената на Nine Chronicles (WNCG)

Токеномика на Nine Chronicles (WNCG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nine Chronicles (WNCG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WNCG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WNCG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WNCG, разгледайте цената в реално време на токените WNCG!

Как да купя WNCG Интересувате се да добавите Nine Chronicles (WNCG) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на WNCG, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате WNCG в MEXC сега!

История на цените на Nine Chronicles (WNCG) Анализирането на историята на цените на WNCG помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на WNCG сега!

Прогноза за цената за WNCG Искате ли да знаете какъв път може да поеме WNCG? Нашата страница за прогноза за цената WNCG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WNCG сега!

