Информация за WorldMobileToken (WMTX) World Mobile Token (WMTX) is the utility token that powers the World Mobile network, a decentralized mobile network at the forefront of the DePIN space. World Mobile aims to connect the world by leveraging blockchain technology and a sharing economy. By becoming an AirNode operator or a token staker, anyone can earn rewards for providing telco services to customers or securing the network. The World Mobile network is disrupting the trillion-dollar telco industry and creating a more inclusive, sustainable, and privacy-respecting internet for everyone. Официален уебсайт: https://worldmobile.io Бяла книга: https://worldmobiletoken.com/WhitePaper.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xDBB5Cf12408a3Ac17d668037Ce289f9eA75439D7 Купете WMTX сега!

Токеномика и анализ на цената за WorldMobileToken (WMTX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за WorldMobileToken (WMTX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 111.04M $ 111.04M $ 111.04M Общо предлагане: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Циркулиращо предлагане: $ 702.77M $ 702.77M $ 702.77M FDV (оценка при пълна реализация): $ 316.00M $ 316.00M $ 316.00M Рекорд за всички времена: $ 0.6453 $ 0.6453 $ 0.6453 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0984476599844396 $ 0.0984476599844396 $ 0.0984476599844396 Текуща цена: $ 0.158 $ 0.158 $ 0.158 Научете повече за цената на WorldMobileToken (WMTX)

Токеномика на WorldMobileToken (WMTX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на WorldMobileToken (WMTX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WMTX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WMTX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WMTX, разгледайте цената в реално време на токените WMTX!

История на цените на WorldMobileToken (WMTX) Анализирането на историята на цените на WMTX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на WMTX сега!

Прогноза за цената за WMTX Искате ли да знаете какъв път може да поеме WMTX? Нашата страница за прогноза за цената WMTX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WMTX сега!

