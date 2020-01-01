Токеномика на WMT (WMT) Открийте ключова информация за WMT (WMT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за WMT (WMT) World Mobile Token is the token powering the World Mobile Network. World Mobile is developing a global hybrid telecoms network using a shared economy model built on blockchain. The use of blockchain in this model enables the removal of intermediaries and a layer of cost. It also enables the rapid expansion of the network thanks to the transparency provided by smart contracts, which allow the participants to have a provable and guaranteed rewards system. World Mobile is providing a solution to the global problem that nearly half of the world is still not connected, as highlighted by the United Nations. This solution aims to address the affordability issue, as well as the more efficient use of network resources, to enable connectivity to be provided in a more distributed and decentralised manner. The World Mobile Chain is built on Cardano as a native asset and operates as a layer 1.5 network with node operators that provide decentralised telecommunications services including Communications as a Service, Content as a Service, etc. Официален уебсайт: https://worldmobiletoken.com/ Купете WMT сега!

Токеномика и анализ на цената за WMT (WMT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за WMT (WMT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: -- -- -- Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: -- -- -- Научете повече за цената на WMT (WMT)

Токеномика на WMT (WMT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на WMT (WMT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WMT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WMT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WMT, разгледайте цената в реално време на токените WMT!

История на цените на WMT (WMT) Анализирането на историята на цените на WMT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на WMT сега!

