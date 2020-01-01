Токеномика на Common Wealth (WLTH) Открийте ключова информация за Common Wealth (WLTH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Common Wealth (WLTH) Common Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's. Официален уебсайт: http://joincommonwealth.xyz Бяла книга: https://joincommonwealth.xyz/whitepaper Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0x99b2b1a2adb02b38222adcd057783d7e5d1fcc7d Купете WLTH сега!

Токеномика и анализ на цената за Common Wealth (WLTH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Common Wealth (WLTH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.61M $ 5.61M $ 5.61M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 853.74M $ 853.74M $ 853.74M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.57M $ 6.57M $ 6.57M Рекорд за всички времена: $ 0.25419 $ 0.25419 $ 0.25419 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002104944606864166 $ 0.002104944606864166 $ 0.002104944606864166 Текуща цена: $ 0.006567 $ 0.006567 $ 0.006567 Научете повече за цената на Common Wealth (WLTH)

Токеномика на Common Wealth (WLTH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Common Wealth (WLTH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WLTH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WLTH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WLTH, разгледайте цената в реално време на токените WLTH!

