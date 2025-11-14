Токеномика на WIKI CAT (WKC)

Открийте ключова информация за WIKI CAT (WKC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-14 14:31:12 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ на цената за WIKI CAT (WKC)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за WIKI CAT (WKC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 34.03M
Общо предлагане:
$ 853.28T
Циркулиращо предлагане:
$ 545.84T
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 53.04M
Рекорд за всички времена:
$ 0.00000051338
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.000000000057105301
Текуща цена:
$ 0.00000006234
Информация за WIKI CAT (WKC)

Официален уебсайт:
https://wikicatcoin.com/
Бяла книга:
https://wiki-cat.gitbook.io/wiki-cat-docs
Изследовател на блокове:
https://bscscan.com/token/0x6ec90334d89dbdc89e08a133271be3d104128edb

Токеномика на WIKI CAT (WKC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на WIKI CAT (WKC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой WKC токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой WKC токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на WKC, разгледайте цената в реално време на токените WKC!

Как да купя WKC

Интересувате се да добавите WIKI CAT (WKC) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на WKC, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.

История на цените на WIKI CAT (WKC)

Анализирането на историята на цените на WKC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за WKC

Искате ли да знаете какъв път може да поеме WKC? Нашата страница за прогноза за цената WKC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.

