Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarn
Цената в реално време на WIKI CAT днес е 0.00000010249 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за WKC към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на WKC в MEXC сега.

Повече за WKC

WKCценова информация

Какво представлява WKC

Бяла книга WKC

Официален уебсайт на WKC

Токеномика на WKC

WKC ценова прогноза

WKC История

Ръководство за закупуване за WKC

Конвертор на валута WKC във фиат

WKC спот

WIKI CAT Лого

WIKI CAT цена(WKC)

1 WKC към USD - цена в реално време:

$0.00000010249
-5.22%1D
USD
WIKI CAT (WKC) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:15:41 (UTC+8)

Информация за цената за WIKI CAT (WKC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00000010246
24-часов нисък
$ 0.00000011194
24-часов висок

$ 0.00000010246
$ 0.00000011194
$ 0.000000472824771637
$ 0.000000000057105301
-4.24%

-5.22%

-26.89%

-26.89%

Цената в реално време за WIKI CAT (WKC) е$ 0.00000010249. През последните 24 часа WKC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000010246 до най-висока стойност $ 0.00000011194, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WKC е $ 0.000000472824771637, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.000000000057105301.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WKC има промяна от -4.24% за последния час, -5.22% за 24 часа и -26.89% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за WIKI CAT (WKC)

No.469

$ 55.94M
$ 88.53K
$ 87.20M
545.84T
850,822,824,918,178
853,278,579,305,012
64.15%

BSC

Текущата пазарна капитализация на WIKI CAT е $ 55.94M, като 24-часовият обем на търговията е $ 88.53K. Циркулиращото предлагане на WKC е 545.84T, като общото предлагане е 853278579305012. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 87.20M.

История на цените за WIKI CAT (WKC) USD

Проследете промените в цените за WIKI CAT днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0000000056446-5.22%
30 дни$ -0.00000007159-41.13%
60 дни$ -0.00000006155-37.53%
90 дни$ +0.00000008249+412.45%
WIKI CAT Промяна на цената днес

Днес WKC регистрира промяна от $ -0.0000000056446 (-5.22%), отразяваща последната му пазарна активност.

WIKI CAT 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.00000007159 (-41.13%), което показва краткосрочното представяне на токена.

WIKI CAT 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни WKC отбеляза промяна на $ -0.00000006155 (-37.53%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

WIKI CAT 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.00000008249 (+412.45%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на WIKI CAT (WKC) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за WIKI CAT сега.

Какво е WIKI CAT (WKC)

WIKI CAT се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите WIKI CAT инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете WKC наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за WIKI CAT в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано WIKI CAT купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за WIKI CAT (USD)

Колко ще струва WIKI CAT (WKC) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от WIKI CAT (WKC) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за WIKI CAT.

Проверете прогнозата за цената за WIKI CAT сега!

Токеномика на WIKI CAT (WKC)

Разбирането на токеномиката на WIKI CAT (WKC) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените WKC сега!

Как да купя WIKI CAT (WKC)

Търсите как да купите WIKI CAT? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите WIKI CAT от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

WKC към местни валути

1 WIKI CAT(WKC) към VND
0.00269702435
1 WIKI CAT(WKC) към AUD
A$0.0000001557848
1 WIKI CAT(WKC) към GBP
0.0000000778924
1 WIKI CAT(WKC) към EUR
0.0000000881414
1 WIKI CAT(WKC) към USD
$0.00000010249
1 WIKI CAT(WKC) към MYR
RM0.0000004294331
1 WIKI CAT(WKC) към TRY
0.0000043097045
1 WIKI CAT(WKC) към JPY
¥0.00001578346
1 WIKI CAT(WKC) към ARS
ARS$0.0001485356823
1 WIKI CAT(WKC) към RUB
0.000008281192
1 WIKI CAT(WKC) към INR
0.000009101112
1 WIKI CAT(WKC) към IDR
Rp0.0017081659834
1 WIKI CAT(WKC) към PHP
0.0000060171879
1 WIKI CAT(WKC) към EGP
￡E.0.0000048406027
1 WIKI CAT(WKC) към BRL
R$0.0000005503713
1 WIKI CAT(WKC) към CAD
C$0.000000143486
1 WIKI CAT(WKC) към BDT
0.0000125365768
1 WIKI CAT(WKC) към NGN
0.0001483204533
1 WIKI CAT(WKC) към COP
$0.00039571389
1 WIKI CAT(WKC) към ZAR
R.0.0000017761517
1 WIKI CAT(WKC) към UAH
0.0000042994555
1 WIKI CAT(WKC) към TZS
T.Sh.0.0002524379945
1 WIKI CAT(WKC) към VES
Bs0.00002265029
1 WIKI CAT(WKC) към CLP
$0.00009654558
1 WIKI CAT(WKC) към PKR
Rs0.0000287884161
1 WIKI CAT(WKC) към KZT
0.0000543135506
1 WIKI CAT(WKC) към THB
฿0.0000033217009
1 WIKI CAT(WKC) към TWD
NT$0.0000031525924
1 WIKI CAT(WKC) към AED
د.إ0.0000003761383
1 WIKI CAT(WKC) към CHF
Fr0.000000081992
1 WIKI CAT(WKC) към HKD
HK$0.0000007963473
1 WIKI CAT(WKC) към AMD
֏0.000039222923
1 WIKI CAT(WKC) към MAD
.د.م0.0000009480325
1 WIKI CAT(WKC) към MXN
$0.0000019022144
1 WIKI CAT(WKC) към SAR
ريال0.0000003843375
1 WIKI CAT(WKC) към ETB
Br0.0000158060078
1 WIKI CAT(WKC) към KES
KSh0.0000132406831
1 WIKI CAT(WKC) към JOD
د.أ0.00000007266541
1 WIKI CAT(WKC) към PLN
0.0000003781881
1 WIKI CAT(WKC) към RON
лв0.000000450956
1 WIKI CAT(WKC) към SEK
kr0.0000009726301
1 WIKI CAT(WKC) към BGN
лв0.0000001732081
1 WIKI CAT(WKC) към HUF
Ft0.0000344735364
1 WIKI CAT(WKC) към CZK
0.000002162539
1 WIKI CAT(WKC) към KWD
د.ك0.00000003136194
1 WIKI CAT(WKC) към ILS
0.0000003330925
1 WIKI CAT(WKC) към BOB
Bs0.0000007082059
1 WIKI CAT(WKC) към AZN
0.000000174233
1 WIKI CAT(WKC) към TJS
SM0.0000009439329
1 WIKI CAT(WKC) към GEL
0.0000002777479
1 WIKI CAT(WKC) към AOA
Kz0.0000939413091
1 WIKI CAT(WKC) към BHD
.د.ب0.00000003853624
1 WIKI CAT(WKC) към BMD
$0.00000010249
1 WIKI CAT(WKC) към DKK
kr0.0000006631103
1 WIKI CAT(WKC) към HNL
L0.0000026975368
1 WIKI CAT(WKC) към MUR
0.0000046878926
1 WIKI CAT(WKC) към NAD
$0.0000017710272
1 WIKI CAT(WKC) към NOK
kr0.0000010371988
1 WIKI CAT(WKC) към NZD
$0.0000001783326
1 WIKI CAT(WKC) към PAB
B/.0.00000010249
1 WIKI CAT(WKC) към PGK
K0.0000004314829
1 WIKI CAT(WKC) към QAR
ر.ق0.0000003730636
1 WIKI CAT(WKC) към RSD
дин.0.0000104150338
1 WIKI CAT(WKC) към UZS
soʻm0.0012348189931
1 WIKI CAT(WKC) към ALL
L0.0000085896869
1 WIKI CAT(WKC) към ANG
ƒ0.0000001834571
1 WIKI CAT(WKC) към AWG
ƒ0.0000001834571
1 WIKI CAT(WKC) към BBD
$0.00000020498
1 WIKI CAT(WKC) към BAM
KM0.0000001721832
1 WIKI CAT(WKC) към BIF
Fr0.00030316542
1 WIKI CAT(WKC) към BND
$0.000000133237
1 WIKI CAT(WKC) към BSD
$0.00000010249
1 WIKI CAT(WKC) към JMD
$0.0000164660434
1 WIKI CAT(WKC) към KHR
0.0004116059894
1 WIKI CAT(WKC) към KMF
Fr0.00004366074
1 WIKI CAT(WKC) към LAK
0.0022280434337
1 WIKI CAT(WKC) към LKR
රු0.0000312369022
1 WIKI CAT(WKC) към MDL
L0.000001732081
1 WIKI CAT(WKC) към MGA
Ar0.000461666205
1 WIKI CAT(WKC) към MOP
P0.0000008209449
1 WIKI CAT(WKC) към MVR
0.000001568097
1 WIKI CAT(WKC) към MWK
MK0.0001779339139
1 WIKI CAT(WKC) към MZN
MT0.000006549111
1 WIKI CAT(WKC) към NPR
रु0.0000145515302
1 WIKI CAT(WKC) към PYG
0.00072685908
1 WIKI CAT(WKC) към RWF
Fr0.00014891797
1 WIKI CAT(WKC) към SBD
$0.0000008434927
1 WIKI CAT(WKC) към SCR
0.0000014225612
1 WIKI CAT(WKC) към SRD
$0.000003945865
1 WIKI CAT(WKC) към SVC
$0.0000008967875
1 WIKI CAT(WKC) към SZL
L0.0000017782015
1 WIKI CAT(WKC) към TMT
m0.000000358715
1 WIKI CAT(WKC) към TND
د.ت0.00000030101313
1 WIKI CAT(WKC) към TTD
$0.0000006938573
1 WIKI CAT(WKC) към UGX
Sh0.00035707516
1 WIKI CAT(WKC) към XAF
Fr0.00005821432
1 WIKI CAT(WKC) към XCD
$0.000000276723
1 WIKI CAT(WKC) към XOF
Fr0.00005821432
1 WIKI CAT(WKC) към XPF
Fr0.00001055647
1 WIKI CAT(WKC) към BWP
P0.0000013774656
1 WIKI CAT(WKC) към BZD
$0.0000002060049
1 WIKI CAT(WKC) към CVE
$0.0000097662721
1 WIKI CAT(WKC) към DJF
Fr0.00001824322
1 WIKI CAT(WKC) към DOP
$0.0000065685841
1 WIKI CAT(WKC) към DZD
د.ج0.0000133206253
1 WIKI CAT(WKC) към FJD
$0.0000002316274
1 WIKI CAT(WKC) към GNF
Fr0.00089115055
1 WIKI CAT(WKC) към GTQ
Q0.0000007860983
1 WIKI CAT(WKC) към GYD
$0.0000214634558
1 WIKI CAT(WKC) към ISK
kr0.00001281125

WIKI CAT ресурс

За по-задълбочено разбиране на WIKI CAT, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на WIKI CAT
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно WIKI CAT

Колко струва WIKI CAT (WKC) днес?
Цената в реално време на WKC в USD е 0.00000010249 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на WKC към USD?
Текущата цена на WKC към USD е $ 0.00000010249. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на WIKI CAT?
Пазарната капитализация за WKC е $ 55.94M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на WKC?
Циркулиращото предлагане на WKC е 545.84T USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на WKC?
WKC постигна ATH цена от 0.000000472824771637 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на WKC?
WKC достигна ATL цена от 0.000000000057105301 USD.
Какъв е обемът на търговията на WKC?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за WKC е $ 88.53K USD.
Ще се повиши ли WKC тази година?
WKC може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за WKC за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за WIKI CAT (WKC)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор WKC-към-USD

Сума

WKC
WKC
USD
USD

1 WKC = 0.000000 USD

Търговия на WKC

WKC/USDT
$0.00000010249
-5.14%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

$108,925.43
$3,819.00
$0.03001
$185.38
$1.0002
$3,819.00
$108,925.43
$185.38
$2.4993
$1,076.00
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.0000785
$0.09537
$0.000860
$0.00052
$0.00000103
$0.000000003770
$0.0033
