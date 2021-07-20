Токеномика на Witch Token (WITCH) Открийте ключова информация за Witch Token (WITCH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Witch Token (WITCH) WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft). Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world. Официален уебсайт: https://witchwitch.io/ Бяла книга: https://drive.google.com/file/d/1p0ugWBeCfgQHVA_JJ0z_TFUz7e4OtcQZ/view Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xdc524e3c6910257744c1f93cf15e9f472b5bd236 Купете WITCH сега!

Токеномика и анализ на цената за Witch Token (WITCH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Witch Token (WITCH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 27.30M $ 27.30M $ 27.30M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.98M $ 5.98M $ 5.98M Рекорд за всички времена: $ 2.594 $ 2.594 $ 2.594 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.044990485316681025 $ 0.044990485316681025 $ 0.044990485316681025 Текуща цена: $ 0.0598 $ 0.0598 $ 0.0598 Научете повече за цената на Witch Token (WITCH)

Токеномика на Witch Token (WITCH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Witch Token (WITCH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WITCH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WITCH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WITCH, разгледайте цената в реално време на токените WITCH!

Как да купя WITCH Интересувате се да добавите Witch Token (WITCH) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на WITCH, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате WITCH в MEXC сега!

История на цените на Witch Token (WITCH) Анализирането на историята на цените на WITCH помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на WITCH сега!

Прогноза за цената за WITCH Искате ли да знаете какъв път може да поеме WITCH? Нашата страница за прогноза за цената WITCH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WITCH сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!