Токеномика на Witnet (WIT) Открийте ключова информация за Witnet (WIT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Witnet (WIT) The Witnet protocol enables smart contracts to realize their true potential by giving them access to all sorts of valuable data sets, and by attesting and delivering that information securely thanks to its strong cryptoeconomic guarantees. Официален уебсайт: https://witnet.io Бяла книга: https://witnet.io/witnet-whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://witnet.network Купете WIT сега!

Токеномика и анализ на цената за Witnet (WIT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Witnet (WIT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.57M $ 2.57M $ 2.57M Рекорд за всички времена: $ 0.021685 $ 0.021685 $ 0.021685 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00054390074853324 $ 0.00054390074853324 $ 0.00054390074853324 Текуща цена: $ 0.001027 $ 0.001027 $ 0.001027 Научете повече за цената на Witnet (WIT)

Токеномика на Witnet (WIT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Witnet (WIT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WIT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WIT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WIT, разгледайте цената в реално време на токените WIT!

Как да купя WIT Интересувате се да добавите Witnet (WIT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на WIT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате WIT в MEXC сега!

История на цените на Witnet (WIT) Анализирането на историята на цените на WIT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на WIT сега!

Прогноза за цената за WIT Искате ли да знаете какъв път може да поеме WIT? Нашата страница за прогноза за цената WIT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WIT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!