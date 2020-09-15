Токеномика на WING (WING) Открийте ключова информация за WING (WING), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за WING (WING) Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts. Официален уебсайт: https://wing.finance/ Бяла книга: https://docs.wing.finance/ Изследовател на блокове: https://explorer.ont.io/ Купете WING сега!

Токеномика и анализ на цената за WING (WING) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за WING (WING), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 811.20K $ 811.20K $ 811.20K Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 5.15M $ 5.15M $ 5.15M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Рекорд за всички времена: $ 172.2715 $ 172.2715 $ 172.2715 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0706085391929573 $ 0.0706085391929573 $ 0.0706085391929573 Текуща цена: $ 0.1575 $ 0.1575 $ 0.1575 Научете повече за цената на WING (WING)

Токеномика на WING (WING): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на WING (WING) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WING токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WING токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WING, разгледайте цената в реално време на токените WING!

