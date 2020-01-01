Токеномика на Wilder World (WILD) Открийте ключова информация за Wilder World (WILD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Wilder World (WILD) Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT's are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD. Официален уебсайт: https://www.wilderworld.com/ Бяла книга: https://wiki.wilderworld.com/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/FVvd3s9dZYzsgitkJyWbmycSc8MkYZjyF7oqAEvmSxTZ

Токеномика и анализ на цената за Wilder World (WILD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wilder World (WILD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 170,01M Общо предлагане: $ 500,00M Циркулиращо предлагане: $ 396,57M FDV (оценка при пълна реализация): $ 214,35M Рекорд за всички времена: $ 7,418 Най-ниска стойност за целия период: $ 0,07481866 Текуща цена: $ 0,4287

Токеномика на Wilder World (WILD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wilder World (WILD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WILD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WILD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WILD, разгледайте цената в реално време на токените WILD!

История на цените на Wilder World (WILD) Анализирането на историята на цените на WILD помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за WILD Искате ли да знаете какъв път може да поеме WILD? Нашата страница за прогноза за цената WILD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

