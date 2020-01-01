Токеномика на Whiterock (WHITE) Открийте ключова информация за Whiterock (WHITE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Whiterock (WHITE) WhiteRock is a real-world asset protocol designed to tokenize economic rights to traditional financial assets like stocks, bonds, property, options, and derivatives. By bridging traditional finance with blockchain, WhiteRock unlocks global liquidity and simplifies access to equities, fixed income, and other investments. With a focus on transparency and efficiency, WhiteRock empowers users to trade tokenized assets seamlessly while complying with global regulations, reshaping the future of finance. Официален уебсайт: https://WhiteRock.fi Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/ENWC66tsY6cyqSrd8a7S9ETc712xCcSAuGcRUwSMWhyo Купете WHITE сега!

Токеномика и анализ на цената за Whiterock (WHITE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Whiterock (WHITE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 270.21M $ 270.21M $ 270.21M Общо предлагане: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Циркулиращо предлагане: $ 650.00B $ 650.00B $ 650.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 415.70M $ 415.70M $ 415.70M Рекорд за всички времена: $ 0.0030843 $ 0.0030843 $ 0.0030843 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000247894022727 $ 0.000000247894022727 $ 0.000000247894022727 Текуща цена: $ 0.0004157 $ 0.0004157 $ 0.0004157 Научете повече за цената на Whiterock (WHITE)

Токеномика на Whiterock (WHITE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Whiterock (WHITE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WHITE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WHITE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WHITE, разгледайте цената в реално време на токените WHITE!

Как да купя WHITE Интересувате се да добавите Whiterock (WHITE) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на WHITE, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате WHITE в MEXC сега!

История на цените на Whiterock (WHITE) Анализирането на историята на цените на WHITE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на WHITE сега!

Прогноза за цената за WHITE Искате ли да знаете какъв път може да поеме WHITE? Нашата страница за прогноза за цената WHITE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WHITE сега!

