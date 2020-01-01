Токеномика на Windfall Token (WFT) Открийте ключова информация за Windfall Token (WFT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Windfall Token (WFT) Windfall aspires to become one of the leading virtual real estate medium to provide exposure to the burgeoning virtual real estate industry through virtual real estate portal. Официален уебсайт: https://windfalltoken.io/ Бяла книга: https://whitepaper.windfalltoken.io Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x876866eF03d1bD9cC7afDC2DF9Bf21b21A57af04 Купете WFT сега!

Токеномика и анализ на цената за Windfall Token (WFT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Windfall Token (WFT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.2875 $ 0.2875 $ 0.2875 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002999401023458342 $ 0.002999401023458342 $ 0.002999401023458342 Текуща цена: $ 0.008818 $ 0.008818 $ 0.008818 Научете повече за цената на Windfall Token (WFT)

Токеномика на Windfall Token (WFT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Windfall Token (WFT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WFT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WFT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WFT, разгледайте цената в реално време на токените WFT!

Как да купя WFT Интересувате се да добавите Windfall Token (WFT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на WFT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате WFT в MEXC сега!

История на цените на Windfall Token (WFT) Анализирането на историята на цените на WFT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на WFT сега!

Прогноза за цената за WFT Искате ли да знаете какъв път може да поеме WFT? Нашата страница за прогноза за цената WFT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WFT сега!

