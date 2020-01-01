Токеномика на Wall Street Pepe (WEPE) Открийте ключова информация за Wall Street Pepe (WEPE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Wall Street Pepe (WEPE) Wall Street Pepe Официален уебсайт: https://wallstreetpepe.com/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xccb365d2e11ae4d6d74715c680f56cf58bf4bf10 Купете WEPE сега!

Токеномика и анализ на цената за Wall Street Pepe (WEPE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wall Street Pepe (WEPE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 15.74M $ 15.74M $ 15.74M Общо предлагане: $ 200.00B $ 200.00B $ 200.00B Циркулиращо предлагане: $ 200.00B $ 200.00B $ 200.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 15.74M $ 15.74M $ 15.74M Рекорд за всички времена: $ 0.0003455 $ 0.0003455 $ 0.0003455 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000014999825207656 $ 0.000014999825207656 $ 0.000014999825207656 Текуща цена: $ 0.00007869 $ 0.00007869 $ 0.00007869 Научете повече за цената на Wall Street Pepe (WEPE)

Токеномика на Wall Street Pepe (WEPE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wall Street Pepe (WEPE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WEPE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WEPE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WEPE, разгледайте цената в реално време на токените WEPE!

История на цените на Wall Street Pepe (WEPE) Анализирането на историята на цените на WEPE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на WEPE сега!

Прогноза за цената за WEPE Искате ли да знаете какъв път може да поеме WEPE? Нашата страница за прогноза за цената WEPE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WEPE сега!

