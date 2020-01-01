Токеномика на WEMIX (WEMIX) Открийте ключова информация за WEMIX (WEMIX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за WEMIX (WEMIX) WEMIX3.0 Mainnet is an experience-based, platform-driven, and service-oriented mega-ecosystem. The Mainnet is a high-performance EVM-compatible open-source protocol powered by the SPoA(Stake-based Proof of Authority) consensus mechanism. The mainnet offers the highest security possible, based on decentralized on-chain governance via 40 Node Council Partners(NCP), also known as 40 WONDERS, while still ensuring high TPS. Consensus will evolve towards complete decentralization through a multi-phase democratized governance. WEMIX is the native coin of the WEMIX mega-ecosystem, used as a medium of exchange and payment method for gas fees. One WEMIX coin is minted per each subsequent block created, and PMR (Permanent Minting Reward) is distributed respectively to NCP (40%), stakers (10%), eco fund (25%), and maintenance (25%). Официален уебсайт: http://wemix.com/ Бяла книга: https://docs.wemix.com/v/en/ Изследовател на блокове: https://wemixscan.com/ Купете WEMIX сега!

Токеномика и анализ на цената за WEMIX (WEMIX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за WEMIX (WEMIX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 364.98M $ 364.98M $ 364.98M Общо предлагане: $ 590.00M $ 590.00M $ 590.00M Циркулиращо предлагане: $ 454.06M $ 454.06M $ 454.06M FDV (оценка при пълна реализация): $ 474.24M $ 474.24M $ 474.24M Рекорд за всички времена: $ 23.6726 $ 23.6726 $ 23.6726 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.12754054 $ 0.12754054 $ 0.12754054 Текуща цена: $ 0.8038 $ 0.8038 $ 0.8038 Научете повече за цената на WEMIX (WEMIX)

Токеномика на WEMIX (WEMIX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на WEMIX (WEMIX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WEMIX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WEMIX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WEMIX, разгледайте цената в реално време на токените WEMIX!

