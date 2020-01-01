Токеномика на WELL3 (WELL) Открийте ключова информация за WELL3 (WELL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за WELL3 (WELL) Introducing WELL3 — a pioneering force reshaping health and wellness through our Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) , Digital Identity (DID) and integrated AI systems. With over 1 million preregistered users eagerly anticipating its launch, our mission is to enhance well-being through secure, data-empowered health journeys. Официален уебсайт: http://www.wellaios.ai/ Бяла книга: https://docs.well3.com/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x63696fc66795b51d02c1590b536484a41fbddf9a Купете WELL сега!

Токеномика и анализ на цената за WELL3 (WELL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за WELL3 (WELL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 530.56K $ 530.56K $ 530.56K Общо предлагане: $ 42.00B $ 42.00B $ 42.00B Циркулиращо предлагане: $ 4.12B $ 4.12B $ 4.12B FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.41M $ 5.41M $ 5.41M Рекорд за всички времена: $ 0.002769 $ 0.002769 $ 0.002769 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000105041858058084 $ 0.000105041858058084 $ 0.000105041858058084 Текуща цена: $ 0.0001289 $ 0.0001289 $ 0.0001289 Научете повече за цената на WELL3 (WELL)

Токеномика на WELL3 (WELL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на WELL3 (WELL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WELL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WELL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WELL, разгледайте цената в реално време на токените WELL!

Как да купя WELL Интересувате се да добавите WELL3 (WELL) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на WELL, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате WELL в MEXC сега!

История на цените на WELL3 (WELL) Анализирането на историята на цените на WELL помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на WELL сега!

Прогноза за цената за WELL Искате ли да знаете какъв път може да поеме WELL? Нашата страница за прогноза за цената WELL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WELL сега!

