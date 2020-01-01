Токеномика на Welf (WELF) Открийте ключова информация за Welf (WELF), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Welf (WELF) WELF is an innovative private banking ecosystem, bridging traditional finance with the digital world to redefine wealth management for today’s high-net-worth individuals. By integrating secure digital platforms with expert, independent advisory services, WELF offers a streamlined experience that caters to both traditional banking and cutting-edge investment opportunities, ensuring clients can manage their wealth seamlessly across both realms. Официален уебсайт: https://www.welf.com/ Бяла книга: https://docsend.com/view/2guz5b9i8ikbvnux Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x2a92525fDA8D3AB481f8E2a913B64B64bD1c9fdD Купете WELF сега!

Токеномика и анализ на цената за Welf (WELF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Welf (WELF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.60M $ 7.60M $ 7.60M Общо предлагане: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Циркулиращо предлагане: $ 10.72M $ 10.72M $ 10.72M FDV (оценка при пълна реализация): $ 35.44M $ 35.44M $ 35.44M Рекорд за всички времена: $ 5.1778 $ 5.1778 $ 5.1778 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.4277405196841301 $ 0.4277405196841301 $ 0.4277405196841301 Текуща цена: $ 0.7087 $ 0.7087 $ 0.7087 Научете повече за цената на Welf (WELF)

Токеномика на Welf (WELF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Welf (WELF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WELF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WELF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WELF, разгледайте цената в реално време на токените WELF!

