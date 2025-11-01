БорсаDEX+
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на WEED Token днес е 0.01904 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за WEED към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на WEED в MEXC сега.

Повече за WEED

WEEDценова информация

Какво представлява WEED

Токеномика на WEED

WEED ценова прогноза

WEED История

Ръководство за закупуване за WEED

Конвертор на валута WEED във фиат

WEED спот

WEED Token Лого

WEED Token цена(WEED)

1 WEED към USD - цена в реално време:

$0.01904
-35.17%1D
USD
WEED Token (WEED) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:15:33 (UTC+8)

Информация за цената за WEED Token (WEED) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.01764
24-часов нисък
$ 0.03927
24-часов висок

$ 0.01764
$ 0.03927
--
--
-35.37%

-35.17%

-70.85%

-70.85%

Цената в реално време за WEED Token (WEED) е$ 0.01904. През последните 24 часа WEED се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01764 до най-висока стойност $ 0.03927, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WEED е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WEED има промяна от -35.37% за последния час, -35.17% за 24 часа и -70.85% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за WEED Token (WEED)

$ 59.60K
$ 59.60K$ 59.60K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

SOL

Текущата пазарна капитализация на WEED Token е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 59.60K. Циркулиращото предлагане на WEED е --, като общото предлагане е --. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е --.

История на цените за WEED Token (WEED) USD

Проследете промените в цените за WEED Token днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0103291-35.17%
30 дни$ -0.18096-90.48%
60 дни$ -0.18096-90.48%
90 дни$ -0.18096-90.48%
WEED Token Промяна на цената днес

Днес WEED регистрира промяна от $ -0.0103291 (-35.17%), отразяваща последната му пазарна активност.

WEED Token 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.18096 (-90.48%), което показва краткосрочното представяне на токена.

WEED Token 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни WEED отбеляза промяна на $ -0.18096 (-90.48%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

WEED Token 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.18096 (-90.48%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на WEED Token (WEED) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за WEED Token сега.

Какво е WEED Token (WEED)

The native token of Facility Game.

WEED Token се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите WEED Token инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете WEED наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за WEED Token в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано WEED Token купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за WEED Token (USD)

Колко ще струва WEED Token (WEED) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от WEED Token (WEED) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за WEED Token.

Проверете прогнозата за цената за WEED Token сега!

Токеномика на WEED Token (WEED)

Разбирането на токеномиката на WEED Token (WEED) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените WEED сега!

Как да купя WEED Token (WEED)

Търсите как да купите WEED Token? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите WEED Token от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

WEED към местни валути

1 WEED Token(WEED) към VND
501.0376
1 WEED Token(WEED) към AUD
A$0.0289408
1 WEED Token(WEED) към GBP
0.0144704
1 WEED Token(WEED) към EUR
0.0163744
1 WEED Token(WEED) към USD
$0.01904
1 WEED Token(WEED) към MYR
RM0.0797776
1 WEED Token(WEED) към TRY
0.800632
1 WEED Token(WEED) към JPY
¥2.93216
1 WEED Token(WEED) към ARS
ARS$27.5941008
1 WEED Token(WEED) към RUB
1.538432
1 WEED Token(WEED) към INR
1.690752
1 WEED Token(WEED) към IDR
Rp317.3332064
1 WEED Token(WEED) към PHP
1.1178384
1 WEED Token(WEED) към EGP
￡E.0.8992592
1 WEED Token(WEED) към BRL
R$0.1022448
1 WEED Token(WEED) към CAD
C$0.026656
1 WEED Token(WEED) към BDT
2.3289728
1 WEED Token(WEED) към NGN
27.5541168
1 WEED Token(WEED) към COP
$73.51344
1 WEED Token(WEED) към ZAR
R.0.3299632
1 WEED Token(WEED) към UAH
0.798728
1 WEED Token(WEED) към TZS
T.Sh.46.896472
1 WEED Token(WEED) към VES
Bs4.20784
1 WEED Token(WEED) към CLP
$17.93568
1 WEED Token(WEED) към PKR
Rs5.3481456
1 WEED Token(WEED) към KZT
10.0900576
1 WEED Token(WEED) към THB
฿0.6170864
1 WEED Token(WEED) към TWD
NT$0.5856704
1 WEED Token(WEED) към AED
د.إ0.0698768
1 WEED Token(WEED) към CHF
Fr0.015232
1 WEED Token(WEED) към HKD
HK$0.1479408
1 WEED Token(WEED) към AMD
֏7.286608
1 WEED Token(WEED) към MAD
.د.م0.17612
1 WEED Token(WEED) към MXN
$0.3533824
1 WEED Token(WEED) към SAR
ريال0.0714
1 WEED Token(WEED) към ETB
Br2.9363488
1 WEED Token(WEED) към KES
KSh2.4597776
1 WEED Token(WEED) към JOD
د.أ0.01349936
1 WEED Token(WEED) към PLN
0.0702576
1 WEED Token(WEED) към RON
лв0.083776
1 WEED Token(WEED) към SEK
kr0.1806896
1 WEED Token(WEED) към BGN
лв0.0321776
1 WEED Token(WEED) към HUF
Ft6.4042944
1 WEED Token(WEED) към CZK
0.401744
1 WEED Token(WEED) към KWD
د.ك0.00582624
1 WEED Token(WEED) към ILS
0.06188
1 WEED Token(WEED) към BOB
Bs0.1315664
1 WEED Token(WEED) към AZN
0.032368
1 WEED Token(WEED) към TJS
SM0.1753584
1 WEED Token(WEED) към GEL
0.0515984
1 WEED Token(WEED) към AOA
Kz17.4518736
1 WEED Token(WEED) към BHD
.د.ب0.00715904
1 WEED Token(WEED) към BMD
$0.01904
1 WEED Token(WEED) към DKK
kr0.1231888
1 WEED Token(WEED) към HNL
L0.5011328
1 WEED Token(WEED) към MUR
0.8708896
1 WEED Token(WEED) към NAD
$0.3290112
1 WEED Token(WEED) към NOK
kr0.1926848
1 WEED Token(WEED) към NZD
$0.0331296
1 WEED Token(WEED) към PAB
B/.0.01904
1 WEED Token(WEED) към PGK
K0.0801584
1 WEED Token(WEED) към QAR
ر.ق0.0693056
1 WEED Token(WEED) към RSD
дин.1.9348448
1 WEED Token(WEED) към UZS
soʻm229.3975376
1 WEED Token(WEED) към ALL
L1.5957424
1 WEED Token(WEED) към ANG
ƒ0.0340816
1 WEED Token(WEED) към AWG
ƒ0.0340816
1 WEED Token(WEED) към BBD
$0.03808
1 WEED Token(WEED) към BAM
KM0.0319872
1 WEED Token(WEED) към BIF
Fr56.32032
1 WEED Token(WEED) към BND
$0.024752
1 WEED Token(WEED) към BSD
$0.01904
1 WEED Token(WEED) към JMD
$3.0589664
1 WEED Token(WEED) към KHR
76.4657824
1 WEED Token(WEED) към KMF
Fr8.11104
1 WEED Token(WEED) към LAK
413.9130352
1 WEED Token(WEED) към LKR
රු5.8030112
1 WEED Token(WEED) към MDL
L0.321776
1 WEED Token(WEED) към MGA
Ar85.76568
1 WEED Token(WEED) към MOP
P0.1525104
1 WEED Token(WEED) към MVR
0.291312
1 WEED Token(WEED) към MWK
MK33.0555344
1 WEED Token(WEED) към MZN
MT1.216656
1 WEED Token(WEED) към NPR
रु2.7032992
1 WEED Token(WEED) към PYG
135.03168
1 WEED Token(WEED) към RWF
Fr27.66512
1 WEED Token(WEED) към SBD
$0.1566992
1 WEED Token(WEED) към SCR
0.2642752
1 WEED Token(WEED) към SRD
$0.73304
1 WEED Token(WEED) към SVC
$0.1666
1 WEED Token(WEED) към SZL
L0.330344
1 WEED Token(WEED) към TMT
m0.06664
1 WEED Token(WEED) към TND
د.ت0.05592048
1 WEED Token(WEED) към TTD
$0.1289008
1 WEED Token(WEED) към UGX
Sh66.33536
1 WEED Token(WEED) към XAF
Fr10.81472
1 WEED Token(WEED) към XCD
$0.051408
1 WEED Token(WEED) към XOF
Fr10.81472
1 WEED Token(WEED) към XPF
Fr1.96112
1 WEED Token(WEED) към BWP
P0.2558976
1 WEED Token(WEED) към BZD
$0.0382704
1 WEED Token(WEED) към CVE
$1.8143216
1 WEED Token(WEED) към DJF
Fr3.38912
1 WEED Token(WEED) към DOP
$1.2202736
1 WEED Token(WEED) към DZD
د.ج2.4746288
1 WEED Token(WEED) към FJD
$0.0430304
1 WEED Token(WEED) към GNF
Fr165.5528
1 WEED Token(WEED) към GTQ
Q0.1460368
1 WEED Token(WEED) към GYD
$3.9873568
1 WEED Token(WEED) към ISK
kr2.38

WEED Token ресурс

За по-задълбочено разбиране на WEED Token, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно WEED Token

Колко струва WEED Token (WEED) днес?
Цената в реално време на WEED в USD е 0.01904 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на WEED към USD?
Текущата цена на WEED към USD е $ 0.01904. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на WEED Token?
Пазарната капитализация за WEED е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на WEED?
Циркулиращото предлагане на WEED е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на WEED?
WEED постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на WEED?
WEED достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на WEED?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за WEED е $ 59.60K USD.
Ще се повиши ли WEED тази година?
WEED може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за WEED за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за WEED Token (WEED)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор WEED-към-USD

Сума

WEED
WEED
USD
USD

1 WEED = 0.01904 USD

Търговия на WEED

WEED/USDT
$0.01904
-35.33%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

