Цената в реално време на Weasy AI днес е 0.00000315 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за WEASY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на WEASY в MEXC сега.

Повече за WEASY

WEASYценова информация

Какво представлява WEASY

Бяла книга WEASY

Официален уебсайт на WEASY

Токеномика на WEASY

WEASY ценова прогноза

WEASY История

Ръководство за закупуване за WEASY

Конвертор на валута WEASY във фиат

WEASY спот

Weasy AI Лого

Weasy AI цена(WEASY)

1 WEASY към USD - цена в реално време:

$0.00000315
$0.00000315$0.00000315
-3.07%1D
USD
Weasy AI (WEASY) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:15:17 (UTC+8)

Информация за цената за Weasy AI (WEASY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00000315
$ 0.00000315$ 0.00000315
24-часов нисък
$ 0.00000376
$ 0.00000376$ 0.00000376
24-часов висок

$ 0.00000315
$ 0.00000315$ 0.00000315

$ 0.00000376
$ 0.00000376$ 0.00000376

--
----

--
----

-3.08%

-3.07%

-39.43%

-39.43%

Цената в реално време за Weasy AI (WEASY) е$ 0.00000315. През последните 24 часа WEASY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000315 до най-висока стойност $ 0.00000376, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WEASY е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WEASY има промяна от -3.08% за последния час, -3.07% за 24 часа и -39.43% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Weasy AI (WEASY)

--
----

$ 54.11
$ 54.11$ 54.11

$ 3.15K
$ 3.15K$ 3.15K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Текущата пазарна капитализация на Weasy AI е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 54.11. Циркулиращото предлагане на WEASY е --, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.15K.

История на цените за Weasy AI (WEASY) USD

Проследете промените в цените за Weasy AI днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0000000998-3.07%
30 дни$ -0.00000214-40.46%
60 дни$ -0.00006674-95.50%
90 дни$ -0.00499685-99.94%
Weasy AI Промяна на цената днес

Днес WEASY регистрира промяна от $ -0.0000000998 (-3.07%), отразяваща последната му пазарна активност.

Weasy AI 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.00000214 (-40.46%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Weasy AI 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни WEASY отбеляза промяна на $ -0.00006674 (-95.50%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Weasy AI 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.00499685 (-99.94%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Weasy AI (WEASY) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Weasy AI сега.

Какво е Weasy AI (WEASY)

At Weasy AI, we believe visual content should be both powerful and protected. That’s why we built a system where users can create highly specific visuals using natural language prompts, and instantly license them as NFTs — without worrying about design files or copyright issues.

Weasy AI се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Weasy AI инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете WEASY наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Weasy AI в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Weasy AI купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Weasy AI (USD)

Колко ще струва Weasy AI (WEASY) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Weasy AI (WEASY) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Weasy AI.

Проверете прогнозата за цената за Weasy AI сега!

Токеномика на Weasy AI (WEASY)

Разбирането на токеномиката на Weasy AI (WEASY) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените WEASY сега!

Как да купя Weasy AI (WEASY)

Търсите как да купите Weasy AI? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Weasy AI от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

WEASY към местни валути

1 Weasy AI(WEASY) към VND
0.08289225
1 Weasy AI(WEASY) към AUD
A$0.000004788
1 Weasy AI(WEASY) към GBP
0.000002394
1 Weasy AI(WEASY) към EUR
0.000002709
1 Weasy AI(WEASY) към USD
$0.00000315
1 Weasy AI(WEASY) към MYR
RM0.0000131985
1 Weasy AI(WEASY) към TRY
0.0001324575
1 Weasy AI(WEASY) към JPY
¥0.0004851
1 Weasy AI(WEASY) към ARS
ARS$0.0045652005
1 Weasy AI(WEASY) към RUB
0.00025452
1 Weasy AI(WEASY) към INR
0.00027972
1 Weasy AI(WEASY) към IDR
Rp0.052499979
1 Weasy AI(WEASY) към PHP
0.0001849365
1 Weasy AI(WEASY) към EGP
￡E.0.0001487745
1 Weasy AI(WEASY) към BRL
R$0.0000169155
1 Weasy AI(WEASY) към CAD
C$0.00000441
1 Weasy AI(WEASY) към BDT
0.000385308
1 Weasy AI(WEASY) към NGN
0.0045585855
1 Weasy AI(WEASY) към COP
$0.01216215
1 Weasy AI(WEASY) към ZAR
R.0.0000545895
1 Weasy AI(WEASY) към UAH
0.0001321425
1 Weasy AI(WEASY) към TZS
T.Sh.0.0077586075
1 Weasy AI(WEASY) към VES
Bs0.00069615
1 Weasy AI(WEASY) към CLP
$0.0029673
1 Weasy AI(WEASY) към PKR
Rs0.0008848035
1 Weasy AI(WEASY) към KZT
0.001669311
1 Weasy AI(WEASY) към THB
฿0.0001020915
1 Weasy AI(WEASY) към TWD
NT$0.000096894
1 Weasy AI(WEASY) към AED
د.إ0.0000115605
1 Weasy AI(WEASY) към CHF
Fr0.00000252
1 Weasy AI(WEASY) към HKD
HK$0.0000244755
1 Weasy AI(WEASY) към AMD
֏0.001205505
1 Weasy AI(WEASY) към MAD
.د.م0.0000291375
1 Weasy AI(WEASY) към MXN
$0.000058464
1 Weasy AI(WEASY) към SAR
ريال0.0000118125
1 Weasy AI(WEASY) към ETB
Br0.000485793
1 Weasy AI(WEASY) към KES
KSh0.0004069485
1 Weasy AI(WEASY) към JOD
د.أ0.00000223335
1 Weasy AI(WEASY) към PLN
0.0000116235
1 Weasy AI(WEASY) към RON
лв0.00001386
1 Weasy AI(WEASY) към SEK
kr0.0000298935
1 Weasy AI(WEASY) към BGN
лв0.0000053235
1 Weasy AI(WEASY) към HUF
Ft0.001059534
1 Weasy AI(WEASY) към CZK
0.000066465
1 Weasy AI(WEASY) към KWD
د.ك0.0000009639
1 Weasy AI(WEASY) към ILS
0.0000102375
1 Weasy AI(WEASY) към BOB
Bs0.0000217665
1 Weasy AI(WEASY) към AZN
0.000005355
1 Weasy AI(WEASY) към TJS
SM0.0000290115
1 Weasy AI(WEASY) към GEL
0.0000085365
1 Weasy AI(WEASY) към AOA
Kz0.0028872585
1 Weasy AI(WEASY) към BHD
.د.ب0.0000011844
1 Weasy AI(WEASY) към BMD
$0.00000315
1 Weasy AI(WEASY) към DKK
kr0.0000203805
1 Weasy AI(WEASY) към HNL
L0.000082908
1 Weasy AI(WEASY) към MUR
0.000144081
1 Weasy AI(WEASY) към NAD
$0.000054432
1 Weasy AI(WEASY) към NOK
kr0.000031878
1 Weasy AI(WEASY) към NZD
$0.000005481
1 Weasy AI(WEASY) към PAB
B/.0.00000315
1 Weasy AI(WEASY) към PGK
K0.0000132615
1 Weasy AI(WEASY) към QAR
ر.ق0.000011466
1 Weasy AI(WEASY) към RSD
дин.0.000320103
1 Weasy AI(WEASY) към UZS
soʻm0.0379517985
1 Weasy AI(WEASY) към ALL
L0.0002640015
1 Weasy AI(WEASY) към ANG
ƒ0.0000056385
1 Weasy AI(WEASY) към AWG
ƒ0.0000056385
1 Weasy AI(WEASY) към BBD
$0.0000063
1 Weasy AI(WEASY) към BAM
KM0.000005292
1 Weasy AI(WEASY) към BIF
Fr0.0093177
1 Weasy AI(WEASY) към BND
$0.000004095
1 Weasy AI(WEASY) към BSD
$0.00000315
1 Weasy AI(WEASY) към JMD
$0.000506079
1 Weasy AI(WEASY) към KHR
0.012650589
1 Weasy AI(WEASY) към KMF
Fr0.0013419
1 Weasy AI(WEASY) към LAK
0.0684782595
1 Weasy AI(WEASY) към LKR
රු0.000960057
1 Weasy AI(WEASY) към MDL
L0.000053235
1 Weasy AI(WEASY) към MGA
Ar0.014189175
1 Weasy AI(WEASY) към MOP
P0.0000252315
1 Weasy AI(WEASY) към MVR
0.000048195
1 Weasy AI(WEASY) към MWK
MK0.0054687465
1 Weasy AI(WEASY) към MZN
MT0.000201285
1 Weasy AI(WEASY) към NPR
रु0.000447237
1 Weasy AI(WEASY) към PYG
0.0223398
1 Weasy AI(WEASY) към RWF
Fr0.00457695
1 Weasy AI(WEASY) към SBD
$0.0000259245
1 Weasy AI(WEASY) към SCR
0.000043722
1 Weasy AI(WEASY) към SRD
$0.000121275
1 Weasy AI(WEASY) към SVC
$0.0000275625
1 Weasy AI(WEASY) към SZL
L0.0000546525
1 Weasy AI(WEASY) към TMT
m0.000011025
1 Weasy AI(WEASY) към TND
د.ت0.00000925155
1 Weasy AI(WEASY) към TTD
$0.0000213255
1 Weasy AI(WEASY) към UGX
Sh0.0109746
1 Weasy AI(WEASY) към XAF
Fr0.0017892
1 Weasy AI(WEASY) към XCD
$0.000008505
1 Weasy AI(WEASY) към XOF
Fr0.0017892
1 Weasy AI(WEASY) към XPF
Fr0.00032445
1 Weasy AI(WEASY) към BWP
P0.000042336
1 Weasy AI(WEASY) към BZD
$0.0000063315
1 Weasy AI(WEASY) към CVE
$0.0003001635
1 Weasy AI(WEASY) към DJF
Fr0.0005607
1 Weasy AI(WEASY) към DOP
$0.0002018835
1 Weasy AI(WEASY) към DZD
د.ج0.0004094055
1 Weasy AI(WEASY) към FJD
$0.000007119
1 Weasy AI(WEASY) към GNF
Fr0.02738925
1 Weasy AI(WEASY) към GTQ
Q0.0000241605
1 Weasy AI(WEASY) към GYD
$0.000659673
1 Weasy AI(WEASY) към ISK
kr0.00039375

Weasy AI ресурс

За по-задълбочено разбиране на Weasy AI, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Weasy AI
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Weasy AI

Колко струва Weasy AI (WEASY) днес?
Цената в реално време на WEASY в USD е 0.00000315 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на WEASY към USD?
Текущата цена на WEASY към USD е $ 0.00000315. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Weasy AI?
Пазарната капитализация за WEASY е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на WEASY?
Циркулиращото предлагане на WEASY е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на WEASY?
WEASY постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на WEASY?
WEASY достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на WEASY?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за WEASY е $ 54.11 USD.
Ще се повиши ли WEASY тази година?
WEASY може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за WEASY за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:15:17 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Weasy AI (WEASY)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор WEASY-към-USD

Сума

WEASY
WEASY
USD
USD

1 WEASY = 0.00000315 USD

Търговия на WEASY

WEASY/USDT
$0.00000315
$0.00000315$0.00000315
-3.07%

