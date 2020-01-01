Токеномика на wrapped dog (WDOG) Открийте ключова информация за wrapped dog (WDOG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за wrapped dog (WDOG) Wrapped Dog is a meme coin on the Solana chain. Официален уебсайт: https://wdog.fun/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/GYKmdfcUmZVrqfcH1g579BGjuzSRijj3LBuwv79rpump Купете WDOG сега!

Токеномика и анализ на цената за wrapped dog (WDOG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за wrapped dog (WDOG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Общо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Циркулиращо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Рекорд за всички времена: $ 0.03184 $ 0.03184 $ 0.03184 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000345747960162156 $ 0.000345747960162156 $ 0.000345747960162156 Текуща цена: $ 0.0016046 $ 0.0016046 $ 0.0016046 Научете повече за цената на wrapped dog (WDOG)

Токеномика на wrapped dog (WDOG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на wrapped dog (WDOG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WDOG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WDOG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WDOG, разгледайте цената в реално време на токените WDOG!

Как да купя WDOG Интересувате се да добавите wrapped dog (WDOG) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на WDOG, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате WDOG в MEXC сега!

История на цените на wrapped dog (WDOG) Анализирането на историята на цените на WDOG помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на WDOG сега!

Прогноза за цената за WDOG Искате ли да знаете какъв път може да поеме WDOG? Нашата страница за прогноза за цената WDOG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WDOG сега!

