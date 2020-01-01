Токеномика на WadzCoin Token (WCO) Открийте ключова информация за WadzCoin Token (WCO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за WadzCoin Token (WCO) W Coin (WCO) is the fuel that powers the W Chain Hybrid Blockchain. It serves as the primary utility coin within the ecosystem, facilitating fast, low-cost transactions, enabling staking and governance, and supporting enterprise-grade applications. Built on the principles of speed, security, and scalability, W Coin is uniquely positioned to address the challenges faced by businesses and users in the blockchain space. With hybrid blockchain architecture, W Chain provides a solution that combines the benefits of both public and private blockchains, making WCO an essential coin for those seeking flexible, secure, and efficient Официален уебсайт: https://w-chain.com Бяла книга: https://w-chain.com/wadzcoin/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x991bb3506c1d7f275cdf9afb2902f7df0f7537bf Купете WCO сега!

Токеномика и анализ на цената за WadzCoin Token (WCO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за WadzCoin Token (WCO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.0086125 $ 0.0086125 $ 0.0086125 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.0003503 $ 0.0003503 $ 0.0003503 Научете повече за цената на WadzCoin Token (WCO)

Токеномика на WadzCoin Token (WCO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на WadzCoin Token (WCO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WCO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WCO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WCO, разгледайте цената в реално време на токените WCO!

Как да купя WCO Интересувате се да добавите WadzCoin Token (WCO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на WCO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате WCO в MEXC сега!

История на цените на WadzCoin Token (WCO) Анализирането на историята на цените на WCO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на WCO сега!

Прогноза за цената за WCO Искате ли да знаете какъв път може да поеме WCO? Нашата страница за прогноза за цената WCO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WCO сега!

