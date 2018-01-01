Токеномика на WhiteBIT Token (WBT) Открийте ключова информация за WhiteBIT Token (WBT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за WhiteBIT Token (WBT) WBT is a utility token of the largest European cryptocurrency exchange, WhiteBIT. The platform was established in 2018 and has already become one of the leading crypto exchanges with 3+ mln users worldwide. WhiteBIT’s goal is to contribute to the mass adoption and popularization of blockchain technologies by implementing the most effective trading and staking tools on the most convenient terms. The most popular and efficient trading orders for spot and margin trading, up to 20x leverage for margin and perpetual Bitcoin futures trading, unique passive income tools, a referral program, and the lowest trading fees on the market are only part of the functionality available on WhiteBIT. Официален уебсайт: https://whitebit.com/ Бяла книга: https://cdn.whitebit.com/wbt/whitepaper-en.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x925206b8a707096Ed26ae47C84747fE0bb734F59 Купете WBT сега!

Токеномика и анализ на цената за WhiteBIT Token (WBT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за WhiteBIT Token (WBT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.48B $ 17.48B $ 17.48B Рекорд за всички времена: $ 56.494 $ 56.494 $ 56.494 Най-ниска стойност за целия период: $ 2.9801597999500005 $ 2.9801597999500005 $ 2.9801597999500005 Текуща цена: $ 43.695 $ 43.695 $ 43.695 Научете повече за цената на WhiteBIT Token (WBT)

Токеномика на WhiteBIT Token (WBT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на WhiteBIT Token (WBT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WBT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WBT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WBT, разгледайте цената в реално време на токените WBT!

