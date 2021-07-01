Токеномика на Axelar (WAXL) Открийте ключова информация за Axelar (WAXL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Axelar (WAXL) Axelar is the universal overlay network, securely connecting all blockchain ecosystems, applications, assets and users to deliver Web3 interoperability. It is a full-stack decentralized transport layer, meeting growing demand for cross-chain services with maximum blockchain security and composability. Официален уебсайт: https://axelar.network/ Бяла книга: https://axelar.network/wp-content/uploads/2021/07/axelar_whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://axelarscan.io/ Купете WAXL сега!

Токеномика и анализ на цената за Axelar (WAXL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Axelar (WAXL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 350.78M $ 350.78M $ 350.78M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 2.7486 $ 2.7486 $ 2.7486 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.27453230501386905 $ 0.27453230501386905 $ 0.27453230501386905 Текуща цена: $ 0.3457 $ 0.3457 $ 0.3457 Научете повече за цената на Axelar (WAXL)

Токеномика на Axelar (WAXL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Axelar (WAXL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WAXL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WAXL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WAXL, разгледайте цената в реално време на токените WAXL!

