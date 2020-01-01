Токеномика на Alvey Chain (WALV) Открийте ключова информация за Alvey Chain (WALV), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Alvey Chain (WALV) Alvey is a decentralised blockchain with a proof-of-stake consensus model, meaning that the author of the subsequent block is selected at random based on how much cryptocurrency they have in their wallet and how mature that wallet is, continuously rotating addresses to ensure decentralisation and network participation. Blocks are usually built or minted rather than mined; there are also block rewards in addition to transaction fees, thus, builders receive a percentage of "interest" on the amount of funds they bet. Официален уебсайт: https://www.alveychain.com/ Бяла книга: https://alveychain.com/documents/Alvey-Chain-White-Paper-V1.1-1.pdf Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/7mUGedR4KTULcggZuY5Ggrh36AXWKgsVL993aAAbwALV Купете WALV сега!

Токеномика и анализ на цената за Alvey Chain (WALV) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Alvey Chain (WALV), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 254.72K $ 254.72K $ 254.72K Общо предлагане: $ 320.00M $ 320.00M $ 320.00M Циркулиращо предлагане: $ 320.00M $ 320.00M $ 320.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 254.72K $ 254.72K $ 254.72K Рекорд за всички времена: $ 0.10595 $ 0.10595 $ 0.10595 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000744081538938165 $ 0.000744081538938165 $ 0.000744081538938165 Текуща цена: $ 0.000796 $ 0.000796 $ 0.000796 Научете повече за цената на Alvey Chain (WALV)

Токеномика на Alvey Chain (WALV): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Alvey Chain (WALV) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WALV токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WALV токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WALV, разгледайте цената в реално време на токените WALV!

Как да купя WALV Интересувате се да добавите Alvey Chain (WALV) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на WALV, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате WALV в MEXC сега!

История на цените на Alvey Chain (WALV) Анализирането на историята на цените на WALV помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на WALV сега!

Прогноза за цената за WALV Искате ли да знаете какъв път може да поеме WALV? Нашата страница за прогноза за цената WALV съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WALV сега!

