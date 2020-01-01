Токеномика на Ambire Wallet (WALLET) Открийте ключова информация за Ambire Wallet (WALLET), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ambire Wallet (WALLET) Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience. Официален уебсайт: https://www.ambire.com/ Бяла книга: https://ambire.notion.site/Ambire-Wallet-Whitepaper-d502e54caf584fe7a67f9b0a018cd10f Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x88800092ff476844f74dc2fc427974bbee2794ae Купете WALLET сега!

Токеномика и анализ на цената за Ambire Wallet (WALLET) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ambire Wallet (WALLET), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 20.87M $ 20.87M $ 20.87M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 721.63M $ 721.63M $ 721.63M FDV (оценка при пълна реализация): $ 28.92M $ 28.92M $ 28.92M Рекорд за всички времена: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000638616003044836 $ 0.000638616003044836 $ 0.000638616003044836 Текуща цена: $ 0.02892 $ 0.02892 $ 0.02892 Научете повече за цената на Ambire Wallet (WALLET)

Токеномика на Ambire Wallet (WALLET): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ambire Wallet (WALLET) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WALLET токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WALLET токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WALLET, разгледайте цената в реално време на токените WALLET!

Как да купя WALLET Интересувате се да добавите Ambire Wallet (WALLET) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на WALLET, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате WALLET в MEXC сега!

История на цените на Ambire Wallet (WALLET) Анализирането на историята на цените на WALLET помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на WALLET сега!

Прогноза за цената за WALLET Искате ли да знаете какъв път може да поеме WALLET? Нашата страница за прогноза за цената WALLET съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WALLET сега!

