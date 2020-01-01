Токеномика на Walrus (WAL) Открийте ключова информация за Walrus (WAL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Walrus (WAL) Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data. Официален уебсайт: https://www.walrus.xyz Бяла книга: https://docs.wal.app/walrus.pdf Изследовател на блокове: https://suivision.xyz/coin/0x356a26eb9e012a68958082340d4c4116e7f55615cf27affcff209cf0ae544f59::wal::WAL Купете WAL сега!

Токеномика и анализ на цената за Walrus (WAL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Walrus (WAL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 583.79M $ 583.79M $ 583.79M Общо предлагане: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.41B $ 1.41B $ 1.41B FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.07B $ 2.07B $ 2.07B Рекорд за всички времена: $ 1.903 $ 1.903 $ 1.903 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.35568715943995327 $ 0.35568715943995327 $ 0.35568715943995327 Текуща цена: $ 0.413 $ 0.413 $ 0.413 Научете повече за цената на Walrus (WAL)

Токеномика на Walrus (WAL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Walrus (WAL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WAL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WAL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WAL, разгледайте цената в реално време на токените WAL!

Как да купя WAL Интересувате се да добавите Walrus (WAL) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на WAL, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате WAL в MEXC сега!

История на цените на Walrus (WAL) Анализирането на историята на цените на WAL помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на WAL сега!

Прогноза за цената за WAL Искате ли да знаете какъв път може да поеме WAL? Нашата страница за прогноза за цената WAL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WAL сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!