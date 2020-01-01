Токеномика на WAGMI Games (WAGMIGAMES) Открийте ключова информация за WAGMI Games (WAGMIGAMES), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за WAGMI Games (WAGMIGAMES) WAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more. Официален уебсайт: https://www.wagmigames.com Бяла книга: https://wagmi-games.gitbook.io/wagmi-games-whitepaper/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x3b604747ad1720c01ded0455728b62c0d2f100f0 Купете WAGMIGAMES сега!

Токеномика и анализ на цената за WAGMI Games (WAGMIGAMES) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за WAGMI Games (WAGMIGAMES), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 12.76M $ 12.76M $ 12.76M Общо предлагане: $ 2.20T $ 2.20T $ 2.20T Циркулиращо предлагане: $ 2.20T $ 2.20T $ 2.20T FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.76M $ 12.76M $ 12.76M Рекорд за всички времена: $ 0.00005995 $ 0.00005995 $ 0.00005995 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000002194837186306 $ 0.000002194837186306 $ 0.000002194837186306 Текуща цена: $ 0.0000058 $ 0.0000058 $ 0.0000058 Научете повече за цената на WAGMI Games (WAGMIGAMES)

Токеномика на WAGMI Games (WAGMIGAMES): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на WAGMI Games (WAGMIGAMES) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WAGMIGAMES токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WAGMIGAMES токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WAGMIGAMES, разгледайте цената в реално време на токените WAGMIGAMES!

История на цените на WAGMI Games (WAGMIGAMES) Анализирането на историята на цените на WAGMIGAMES помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на WAGMIGAMES сега!

