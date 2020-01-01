Токеномика на Wrapped Accumulate (WACME) Открийте ключова информация за Wrapped Accumulate (WACME), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Wrapped Accumulate (WACME) The Accumulate Protocol(“Accumulate”)is an identity-based, Delegated Proof of Stake(DPoS) blockchain designed to power the digital economy through interoperability with Layer-1 blockchains, integration with enterprise tech stacks, and interfacing with the World Wide Web.Accumulate bypasses the trilemma of security, scalability, and decentralization by implementing a chain-of-chains architecture in which digital identities with the ability to manage keys, tokens, data, and other identities are treated as their own independent blockchains. Официален уебсайт: https://accumulatenetwork.io Бяла книга: https://accumulatenetwork.io/whitepaper Изследовател на блокове: https://explorer.accumulatenetwork.io Купете WACME сега!

Токеномика и анализ на цената за Wrapped Accumulate (WACME) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wrapped Accumulate (WACME), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 238.30K $ 238.30K $ 238.30K Общо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Циркулиращо предлагане: $ 32.03M $ 32.03M $ 32.03M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.72M $ 3.72M $ 3.72M Рекорд за всички времена: $ 0.1036 $ 0.1036 $ 0.1036 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000999576793482 $ 0.00000999576793482 $ 0.00000999576793482 Текуща цена: $ 0.00744 $ 0.00744 $ 0.00744 Научете повече за цената на Wrapped Accumulate (WACME)

Токеномика на Wrapped Accumulate (WACME): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wrapped Accumulate (WACME) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WACME токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WACME токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WACME, разгледайте цената в реално време на токените WACME!

Анализирането на историята на цените на WACME помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Искате ли да знаете какъв път може да поеме WACME? Нашата страница за прогноза за цената WACME съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

