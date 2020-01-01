Токеномика на W3GG (W3GG) Открийте ключова информация за W3GG (W3GG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за W3GG (W3GG) W3GG is pioneering a decentralised gaming protocol by transforming the entire gaming experience, offering true digital ownership and rewarding gamers with tangible benefits. The W3GG token is the native utility token for the W3GG gaming protocol. Официален уебсайт: https://w3gg.io/ Бяла книга: https://w3gg.gitbook.io/w3gg-litepaper Изследовател на блокове: https://polygonscan.com/token/0x8D60FB5886497851AaC8c5195006ecf07647ba0D Купете W3GG сега!

Токеномика и анализ на цената за W3GG (W3GG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за W3GG (W3GG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.07045 $ 0.07045 $ 0.07045 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.00969 $ 0.00969 $ 0.00969 Научете повече за цената на W3GG (W3GG)

Токеномика на W3GG (W3GG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на W3GG (W3GG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой W3GG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой W3GG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на W3GG, разгледайте цената в реално време на токените W3GG!

Как да купя W3GG Интересувате се да добавите W3GG (W3GG) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на W3GG, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате W3GG в MEXC сега!

История на цените на W3GG (W3GG) Анализирането на историята на цените на W3GG помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на W3GG сега!

Прогноза за цената за W3GG Искате ли да знаете какъв път може да поеме W3GG? Нашата страница за прогноза за цената W3GG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените W3GG сега!

