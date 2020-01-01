Токеномика на Wormhole (W) Открийте ключова информация за Wormhole (W), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Wormhole (W) W is the native token that powers the Wormhole platform. W is a native Solana SPL token and Ethereum ERC20 token that leverages Wormhole Native Token Transfers, and can be transferred seamlessly to any Wormhole-connected network. Официален уебсайт: https://wormhole.com Бяла книга: https://docs.wormhole.com/wormhole Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/85VBFQZC9TZkfaptBWjvUw7YbZjy52A6mjtPGjstQAmQ Купете W сега!

Токеномика и анализ на цената за Wormhole (W) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Wormhole (W), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 386.10M $ 386.10M $ 386.10M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 4.71B $ 4.71B $ 4.71B FDV (оценка при пълна реализация): $ 820.60M $ 820.60M $ 820.60M Рекорд за всички времена: $ 1.85 $ 1.85 $ 1.85 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.05153567612287535 $ 0.05153567612287535 $ 0.05153567612287535 Текуща цена: $ 0.08206 $ 0.08206 $ 0.08206 Научете повече за цената на Wormhole (W)

Токеномика на Wormhole (W): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Wormhole (W) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой W токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой W токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на W, разгледайте цената в реално време на токените W!

Как да купя W Интересувате се да добавите Wormhole (W) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на W, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате W в MEXC сега!

История на цените на Wormhole (W) Анализирането на историята на цените на W помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на W сега!

Прогноза за цената за W Искате ли да знаете какъв път може да поеме W? Нашата страница за прогноза за цената W съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените W сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!